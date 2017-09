Sport Wernberg-Köblitz

01.09.2017

Wernberg. Zum schweren Auswärtsspiel tritt der FC Wernberg am Sonntag (15 Uhr) bei der DJK Ensdorf an. Mit den noch ausstehenden Punkten vom abgebrochenen Spiel gegen Schmidgaden steht der Gastgeber ganz vorne mit in der Tabelle der Bezirksliga Nord und ist die einzige Mannschaft, die bisher den Spitzenreiter Pfreimd klar besiegt hat (4:2). Zuletzt leistete sie sich jedoch einen Ausrutscher mit der 0:1-Niederlage gegen den Aufsteiger Hirschau. Diese Scharte wollen die Ensdorfer gegen den FC klar auswetzen.

Wernbergs Trainer Erwin Zimmermann war mit dem Ergebnis gegen Amberg II mehr zufrieden, als mit der Leistung seiner Mannschaft. In der ersten Halbzeit brauchte sie zu lange, um ins Spiel zu finden und hatte Glück, dass Amberg nicht in Führung gegangen ist. Allerdings wurde die Defensive nach der Führung gesteigert und dadurch erfreulicherweise auch zu Null gespielt.Die DJK hat Spieler in ihren Reihen, die ein Spiel alleine entscheiden können. Zudem geht es gegen die sicherste Abwehr der Liga (nur sechs Gegentreffer). Personell schaut es auch wieder besser aus. Bis auf Matze Schreyer sind voraussichtlich wieder alle Mann dabei.