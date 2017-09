Sport Wernberg-Köblitz

24.09.2017

5

0 24.09.2017

45 Minuten zu harmlos, 45 Minuten eigentlich ganz gut im Spiel. Heraus kam am Ende für den FC Wernberg die nächste Pleite.

Wernberg. Der FC Wernberg kann einfach nicht mehr gewinnen. Gegen den SV Schwarzhofen gab es am Sonntag eine 2:3-Heimniederlage. Nach einigen Chancen auf beiden Seiten ging der Gast nach einem schnellen Spielzug durch Stefan Voith in Führung. Für den Gastgeber scheiterte Maximilian Schatz mit einem Schuss knapp über die Toroberlatte. Nach einem flotten Spiel auf beiden Seiten führte eine Unachtsamkeit der Wernberger zum zweiten Treffer für Stefan Voith, der frei zum Schuss kam.Nach dem Wiederanpfiff kämpfte der FC, findet aber keinen Weg die Schwarzhofener Abwehr zu knacken. Endlich in der 62. Minute gelang Johannes Schwirtlich mit einem Knaller der Anschlusstreffer. Nach guten Chancen für Bernd Zimmermann und Sebastian Ebenburger gegen die in die eigene Hälfte zurückgedrängten Gäste, erzielte nach einem schnellen Konter Christoph Danner das 1:3 für den Gast. Nach einem Foulspiel an den gerade eingewechselten Sebastian Preißer erzielte Johannes Schwirtlich per Strafstoß sicher den 2:3 Endstand. Die Wernberger waren zwar die ganze zweite Spielhälfte spielbestimmend, vergaben aber ihre Chancen und waren in der ersten Halbzeit zu harmlos.FC Wernberg: Lang, Schmid (85. Preißer), Wagner, Winkler (46. Biller), Zimmermann, Schatz, Lindner Stephan, Lorenz, Schwirtlich, Ebenburger, SchreyerSV Schwarzhofen: Ullmann, Hammer, Ferstl, Zäch (80. Bauer), Voith, Michael Danner, Weiß (86. Seidl), Christoph Danner, Weigl, Götz, Rötzer (70. Lennert)Tore: 0:1 (17.) Stefan Voith, 0:2 (36.) Stefan Voith, 1:2 (62.) Johannes Schwirtlich, 1:3 (75.) Christoph Danner, 2:3 (84./Elfmeter) Johannes Schwirtlich - SR: Robert Kleffmann (SV Wenzenbach) - Zuschauer: 270,