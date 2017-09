Sport Wernberg-Köblitz

15.09.2017

3

0 15.09.2017

Wernberg. Das wird eine schwierige Aufgabe: Am Sonntag (15 Uhr) muss der FC Wernberg beim SV Hahnbach antreten. Der Gastgeber ist bisher noch ungeschlagen, hat klare Siege (unter anderem 8:0, 6:1) erzielt und gegen die Mitkonkurrenten an der Tabellenspitze der Bezirksliga Nord, Pfreimd, Ensdorf und Schirmitz, unentschieden gespielt. Hahnbach besitzt mit 31:7 Treffern den schusskräftigsten Sturm und die sicherste Abwehr der Liga. Nur vergangenen Sonntag leistete sich der SV einen Ausrutscher mit dem 0:0 gegen Aufsteiger TuS/WE Hirschau, den er gegen Wernberg natürlich wieder gutmachen will.

Beim FC Wernberg gab es zuletzt eine katastrophale Chancenverwertung, vor allem in der ersten Spielhälfte, gegen Schmidgaden. Zudem war die Abwehr in einigen Scenen auch nicht sattelfest. Für Trainer Erwin Zimmermann ist das Spiel in Hahnbach mit die schwerste Aufgabe für seine Truppe, die als krasser Außenseiter in den Kreis Amberg-Sulzbach fährt. Der SV ist für ihn eine Mannschaft, die alles mitbringt, um am Ende ganz oben zu stehen, mit einem Spielerkader von enormer Qualität und Quantität. Da müsste seine Mannschaft schon einen Sahnetag haben, um etwas mit nach Hause nehmen zu können.Mit welchem Aufgebot der FC die schwierige Aufgabe antreten wird, entscheidet sich kurzfristig. Nicht dabei sind Alex Grill und Alex Auer, dafür kehrt Matze Schreyer wieder zurück. Weitere zwei bis drei Spieler sind gesundheitlich angeschlagen, werden aber auf die Zähne beißen müssen.