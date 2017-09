Sport Wernberg-Köblitz

Wernberg/Schirmitz. Der TSV Detag Wernberg rutscht in der Bezirksliga Nord immer weiter ab: Die Elf verlor am Sonntag bei der SpVgg Schirmitz mit 0:1. Die Gäste begannen die prestigeträchtige Partie gegen ihren früheren Coach aber durchaus furios und ließen die Platzherren kaum aus der eigenen Hälfte herauskommen. Schon der 5. Minute hatte Lukas Hudec den Führungstreffer auf dem Fuß, doch er scheiterte mit seinem Schuss aus kurzer Distanz am glänzend reagierenden Schirmitzer Keeper Julian Ramm. Nur allmählich konnte sich die SpVgg aus der Umklammerung befreien und tauchte in der 15. Minute erstmals im gegnerischen 16er auf. Als Michael Wells in der 25. Minute im Wernberger Strafraum umgerissen wurde, deutete der Schiri sofort auf den Elfmeterpunkt. Ausgerechnet Bastian Dütsch, der Ex-Wernberger, scheiterte beim Strafstoß aber an der Querlatte.

Aber nur eine Minute später durfte die SpVgg jubeln, als sich Markus Peetz gegen die Detag-Abwehr durchsetzte, den Torwart umspielte und zum 1:0 einschob. Kurz vor dem Wechsel hatte Wernberg noch die Chance zum Anschlusstreffer, doch diesmal fand Spielführer Thimo Luff seinen Meister wiederum in Torhüter Ramm. Wernberg drängte auch in der zweiten Hälfte vehement auf das 1:1, das ihnen aber versagt blieb.SpVgg Schirmitz: Ramm, Gmeiner, Dütsch (83. Rothballer), Ziegler, Hirmer (50. Kargus), Bredow (75. Wagner), Sommer, Peetz, Kormann, Wells, Herrmann.TSV Detag Wernberg: Simon Luff, Denkewitz (58. Alexander Luff), Mann (85. Polster), Litke, Riedl (70. Patrick Luff), Thimo Luff, Hudec, Rauen, Christian Luff, Reis, Kozisek.Tor: 1:0 (26.) Markus Peetz - SR: Matthias Ferstl (Parsberg) - Zu: 140 - Besonderes Vorkommnis: (25.) Bastian Dütsch (SpVgg) vergibt Foulelfmeter