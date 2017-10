Sport Wernberg-Köblitz

08.10.2017

Wernberg. Mit einem, aufgrund der kämpferischen Leistung im zweiten Durchgang, feierte der TSV Detag Wernberg gegen die DJK Ensdorf einen verdienten 3:1-Sieg, der ihm zunächst einmal etwas Luft nach hinten verschaffte. Dabei erwiesen sich die Vilstaler aber als hartnäckiger Gegner, der den Köblitzern alles abverlangte. Die knappe 2:1-Halbzeitführung verteidigten die Platzherren im zweiten Abschnitt mit enormem kämpferischen Aufwand und setzten immer wieder gut angelegte Gegenangriffe, von denen Toni Rauen (72.) einen per Kopfball zum vorentscheidenden 3:1 abschloss.

Perfekter Beginn

Bedingungsloser Kampf

Die Partie begann perfekt für die "Lila-Weißen", denn Thimo Luff erlief einen Steilpass von Lukas Hudec gerade noch, legte den Ball am Gästekeeper vorbei und traf aus spitzem Winkel zum 1:0 (2.). Danach war die Partie zunächste ausgeglichen. Ensdorf hatte Vorteile im Mittelfeld, aber der TSV hatte die besseren Chancen. So scheiterte Thimo Luff mit einem Schrägschuss an DJK-TW Markus Pangerl (13.), beim anschließenden Eckball holte Pangerl den Kopfball des Detag-Spielführers aus dem Winkel (14.). In der Folge wurde Ensdorf immer stärker. Zunächst schoss TSV-Keeper Matthias Jahn das Spielgerät bei einem missglückten Abschlag Sebastian Hummel vor die Füße, parierte aber den anschließende Schuss des DJK-Torjägers glänzend (26.). Nur zwei Minuten später fiel aber dann der Ausgleich. Jahn wehrte den Schuss von Christian Kleber ab, der Ball wurde nicht energisch geklärt, und Hummel traf zum 1:1 in die Maschen. Nun schien der TSV das Spiel aus der Hand zu geben und hatte Glück, dass die Kugel in einer unübersichtlichen Situation an den Pfosten fiel (38.). Zum strategisch wichtigen Zeitpunkt ging dann Detag unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff in Führung. Patrick Luff spielte mit Lukas Riedl einen Doppelpass und Ersterer schloss diesen zum 2:1 ab.Schon zuvor (37.) und zur Halbzeit mussten beim TSV mit Dominik Häffner und Spielertrainer Christian Luff zwei erfahrene und wichtige Spieler verletzungsbedingt ausscheiden. Schon beim ersten Angriff der Gäste nach Wiederbeginn schien sich anzudeuten, was Detag nun erwartet. Sebastian Siebert scheiterte aus spitzem Winkel an Jahn (47.). Jetzt setzte der TSV aber auf bedingungslosen Kampf und ließ bis in die Nachspielzeit keine klare Chance der Gäste mehr zu. Auf der Gegenseite vergab der TSV noch einige Konter, machte aber nach einer punktgenauen Flanke von Hudec durch Rauen das entscheidende 3:1.Detag Wernberg: Jahn, Denkewitz (57. Reis), Mann, Litke, Häffner (37. Hägler), Christian Luff (46. Rauen), Patrick Luff, Riedl, Thimo Luff, Hudec, MaunzDJK Ensdorf: Pangerl, Thomas Weiß, Dotzler, Stefan Trager, Kleber (56. Fabian Westiner), Hummel, Andreas Weiß, Grabinger (81. Tobias Westiner), Siebert, Luschmann, WindischTore: 1:0 (2.) Thimo Luff, 1:1 (28.) Sebastian Hummel, 2:1 (44.) Patrick Luff, 3:1 (72.) Toni Rauen - SR: Tobias Späth (FC Furth) - Zuschauer: 170