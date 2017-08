Sport Wernberg-Köblitz

06.08.2017

Es gibt keine klare Nummer eins in Wernberg: Der FC und der TSV Detag konnten zumindest darauf am Sonntag beim Derby keine Antwort geben.

Wernberg. Im Jahr 2017 gibt es keinen Derbysieger in Wernberg: Im Frühjahr hatten sich beide Teams beim TSV Detag 0:0 getrennt, jetzt am dritten Spieltag der neuen Saison gab es auf dem FC-Platz ein 1:1 zwischen den beiden Lokalrivalen.In der 3. Minute rettete FC-Spieler Matthias Schreyer gekonnt gegen den durchgebrochenen Thimo Luff. Drei Minuten später verpasste TSV-Schlussmann Matthias Jahn beim Herauslaufen den Ball und Andreas Lorenz schoss zur FC-Führung ein. Es gab kein Mittelfeldgeplänkel, sondern von beiden Mannschaften war der Drang zum gegnerischen Tor zu erkennen. Der Gast hatte immer wieder spielerisch gute Momente und war kopfballstärker, der Gastgeber war aber spielerisch auf Augenhöhe. Einige Konter waren gefährlich.Nach dem Wiederanpfiff drängte wiederum der TSV, lief aber immer wieder in die Abseitsfalle des FC, während der Gastgeber einige Konterchancen vergab. Der FC gab das Mittelfeld nun auf, FC-Schlussmann Jonas Lang vereitelte eine klare Chance von Christoph Reis. Nach einem schnellen Vorstoß der Gäste und Unsicherheiten in der FC-Abwehr erzielte Thimo Luff in der 71. Spielminute den Ausgleich. Der TSV hatte auch in den letzten Minuten noch mehr Spielanteile, aber der FC eigentlich die klareren Torchancen, so dass beide Mannschaften mit dem Ergebnis zufrieden sein konnten.FC Wernberg: Lang, Wagner, Biller, Schatz, Lindner Stephan, Lindner Christoph, Lorenz (84.) Preißer, Schwirtlich (71. Grill, Ebenburger, Schreyer, ZimmermannTSV Detag: Jahn, Luff Thimo, Maly (66.) Luff Patrick, Hudec, Rauen, Luff Christian, Reis, Luff Alexander, Maunz, Hälffner (80.) Mann, Kozisek (66.) Jiri SefiTore: 1:0 (6.) Andreas Lorenz, 1:1 (71.) Thimo Luff - SR: Thomas Gebhardt (DJK Rettenbach) - Zuschauer: 420