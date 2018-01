Sport Wernberg-Köblitz

Wernberg. Die Rückrundenvorbereitung läuft bei den meisten Teams der Bezirksliga Nord bereits. Wir haben bei den Vereinen nachgefragt, wie sich die Personalsituation darstellt und welche Ziele sich die Teams gesteckt haben.

SpVgg PfreimdDie Mannschaft der SpVgg Pfreimd befindet sich noch in der Winterpause. Erst am Freitag bittet Trainer Alexander Götz zu den ersten Übungseinheiten. "Nach den vielen Hallenturnieren haben die Jungs eine Pause verdient", sagt Götz. Neu im Team ist Michael Gottfried, ein Offensivakteur. Er fährt auch mit ins dreitägige Trainingslager nach Crailsheim. Am 4. Februar testet die SpVgg gegen Fortuna Regensburg, am 17. Februar gegen Schwarzenfeld und einen Tag darauf gegen Cham. Götz will mit den Pfreimdern so lange wie möglich oben angreifen. Er weiß aber, dass "noch schwierige Spiele" anstehen.TSV Detag WernbergReichlich früh startete der TSV in die Vorbereitung. Am 20. Januar wurde erstmals trainiert. Im Kader gab es einige Veränderungen. Den Verein verlassen haben Michael Frischholz und Jurij Litka, der sich dem FC Eintracht Schwandorf anschließt. Dafür kam Sebastian Lorenz von der SG Neudorf/Detag II. Damit der Kader fit für den Auftakt ist, wurde eine ganze Reihe an Testspielen anberaumt. Gegner sind unter anderem Etzenricht, die SpVgg Vohenstrauß, der FC Amberg und Schwarzenfeld. Der Sportliche Leiter, Achim Luff, wünscht sich, dass sein Team konstantere Leistungen abruft und in der Tabelle "ein paar Plätze gutmacht".FC WernbergAm heutigen Mittwoch geht die Vorbereitung unter Trainer Erwin Zimmermann los. Die Last vieler Langzeitverletzter hofft er endlich abschütteln zu können. "Ich denke, dass einige wieder angreifen", sagt er. Am 11. Februar testet der FC gegen Regenstauf, eine Woche später steht ein Duell mit dem BSC Regensburg an. Am 24. Februar geht es gegen Vilseck und am 4. März gegen Cham II. Zimmermann will mit seinem Team so schnell wie möglich den Klassenerhalt feiern und seinem Nachfolger Christian Most "eine Bezirksliga-Mannschaft übergeben". Neu im Team ist Gordon Börner, ein bekanntes Gesicht beim FC. Er ist aber primär für die zweite Mannschaft eingeplant.1. FC SchmidgadenErst am 5. Februar beginnt für die Schmidgadener die Rückrundenvorbereitung. Aufgrund der vielen Nachholspiele mussten einige Testspiele abgesagt werden. Geplant sind Partien gegen Kemnath und Stulln, konkrete Termine stehen noch nicht fest. Ein herber Verlust ist die Abwesenheit von Stammkeeper Lukas Deichl, den es beruflich nach Baden-Württemberg verschlug. Er wird bis Saisonende nicht zur Verfügung stehen. Der abgeschlagene Tabellenletzte will sich "mit Anstand aus der Liga verabschieden", sagt Trainer Wolfgang Richthammer. Ambitionen, den Klassenerhalt doch noch zu schaffen, hegt Richthammer nicht mehr. "Vielleicht überraschen wir den ein oder anderen Gegner. Ein paar Siege wären zum Abschluss schön."SV SchwarzhofenFür den Trainingsauftakt an diesem Donnerstag hofft Trainer Adi Götz mit Julian Ziereis planen zu können. Der Blondschopf fiel lange mit einem Kreuzbandriss aus. Für die Testspiele gegen Burgweinting und Cham gibt es noch keine feste Terminierung. Man wolle erst das Wetter abwarten, sagte Götz. Der Trainer selbst ist die einzige Veränderung im Kader, er kehrt vom SV Neubäu zurück nach Schwarzhofen. Für den Klassenerhalt muss der SVS noch ein paar Punkte holen, weiß Götz. "Wenn wir nicht mehr absteigen können, schnaufen wir erst einmal durch", so der Coach, "dann stehen schon die Vorbereitungen für die nächste Saison an."SC KatzdorfAbgänge musste der SC in dieser Winterpause keine verkraften, dafür kam Mittelfeldmann Dominik Knoll von der zweiten Mannschaft des ASV Burglengenfeld. Unter dem Trainer-Duo Christoph Karl und Gökhan Karabayir stehen bislang zwei Testspieltermine fest. Am 18. Februar geht es gegen den FC Thalmassing, eine Woche später sind die Katzdorfer bei der SpVgg Ziegetsdorf zu Gast. Ihr Saisonziel, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen, hat die Mannschaft noch nicht aus den Augen verloren. Im Gegenteil: Der SC ist derzeit im gesicherten Mittelfeld notiert.