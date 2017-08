Sport Wernberg-Köblitz

13.08.2017

3:1-Führung und doch wird es wieder nichts mit dem ersten Heimsieg für den TSV Detag Wernberg. Gegen den TuS Kastl müssen sich die "Lila-Weißen" mit einem Zähler begnügen.

Wernberg. Der TSV Detag Wernberg muss weiter auf den ersten Heimsieg warten. Am Samstag schafften es die "Lila-Weißen" gegen den TuS Kastl nicht, einen 3:1-Vorsprung ins Ziel zu bringen. Dabei stellten sich die Gäste aus dem Lauterachtal als die erwartet starke Kontermannschaft vor, die aus einer kompakten Deckung heraus, immer wieder gefährlich vor dem Detag-Tor auftauchte. Der heimische TSV spielte zwar nicht schlecht, machte es sich aber selbst schwer, weil einfache Ballverluste die Gäste immer wieder zu Kontern einlud. Im zweiten Abschnitt steckte Detag den frühen Führungstreffer des TuS schnell weg und drehte in wenigen Minuten das Spiel in eine 3:1-Führung. Anstatt nun hinten dicht zu machen, ließ die Heimelf die nie aufsteckenden Gäste weiter kontern, was noch mit zwei Gegentoren bestraft wurde.Die erste klare Möglichkeit des Spiels hatte Lukas Hudec (5.), der sich aber frei vor dem TuS-Tor verzettelte. Es folgte eine Phase, in der Kastl immer wieder gefährlich wurde: Johannes Kölbl (13.) sowie Hendrik Blomeier (22.) vergaben gute Chancen. Erst in den letzten Minuten des ersten Durchgangs kam Detag richtig zum Zug, ließ aber zwei hochkarätige Chancen durch Patrick Luff (41.), der knapp neben den Pfosten zielte, und Petr Maly (45.), der alleine vor TW Thomas Ibler scheiterte und der Ball auf der Querlatte landete.Der zweite Abschnitt begann mit einem herben Rückschlag. TSV-Keeper Matthias Jahn brachte TuS-Spielertrainer Simon Schwarzfischer im Strafraum zu Fall und Alexander Baumer verwandelte den fälligen Elfer sicher zum 0:1. Detag zeigte sich nicht geschockt und bekam nach einem Foul an Christian Luff (51.) ebenfalls einen Strafstoß zugesprochen, den Lukas Hudec zum Ausgleich nutzte. Der Gastgeber blieb dran und legte durch einen trockenen Schuss von Lucas Maunz (55.) und einen Schuss von Jiri Sefl, der noch abgefälscht wurde, eine 3:1-Führung vor. Den Gästen muss man zugute halten, dass sie nie aufgaben, erst recht nach dem Anschlusstreffer durch Simon Schwarzfischer (66.), der eine Verkettung von Fehlern des TSV nutzte.Auch als Blomeier wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte sah, schaffte es der TSV nicht, die Konter der Gäste zu unterbinden. Für den Ausgleich zeichnete Johannes Kölbl (87.) verantwortlich, als er einen Freistoß aus 25 Metern verwandelte. Der TSV Detag hat sich den Punktverlust selbst zuzuschreiben, die Gäste verdienten sich den Punkt, weil sie nie aufgaben.Wernberg bleibt wenig Zeit, die Enttäuschung zu verarbeiten. Am Dienstag (Mariä Himmelfahrt) müssen die Köblitzer um 15 Uhr beim SC Katzdorf antreten. Beim heimstarken Club aus dem Landkreissüden erwartet die "Lila-Weißen" ein wütender Gastgeber, der am Freitag beim SV Sorghof eine 0:4-Pleite bezog. Die Köblitzer müssen besonders die Defensive stabilisieren. In den Kader kehren Thimo Luff und Nico Denkewitz zurück.TSV Detag Wernberg: Jahn, Maunz, Litke (71. Riedl), A. Luff, Häffner, C. Luff, P. Luff, Maly (66. Mann), Rauen (57. Sefl), Hudec, KozisekTuS Kastl: Ibler, Lother, Geitner, Schmid, Brandl (81. Bösl), Hufnagel, Kölbl, Baumer, Fischer (81. Kölbl), Schwarzfischer, BlomeierTore: 0:1 (47./Foulelfmeter) Alexander Baumer, 1:1 (51./Foulelfmeter) Lukas Hudec, 2:1 (55.) Lucas Maunz, 3:1 (62./Eigentor) Hannes Schmid, 3:2 (66.) Simon Schwarzfischer, 3:3 (87.) Johannes Kölbl - SR: Matthias Ferstl (TV Parsberg) - Zuschauer: 120 - Gelb-Rot: (78.) Hendrik Blomeier (Kastl)