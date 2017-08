Sport Wernberg-Köblitz

27.08.2017

Wernberg. Wieder ein Sieg für den FC Wernberg. Nach dem 3:0-Heimerfolg gegen den FC Amberg II klettert die Bezirksliga-Mannschaft von Trainer Erwin Zimmermann auf Platz vier.

Vorige Woche kam die FC-Elf mit einem 5:2-Erfolg bei Inter Bergsteig Amberg nach Hause und auch diesmal reichte es für einen Dreier. Für Amberg begann die Partie relativ gut, aber Wernbergs Schlussmann Jonas Lang war bei einem gefährlichen Schuss von Fabian Geitner auf dem Posten. Danach schoss Tobias Spieß nach guter Vorlage von Geitner freistehend am Tor vorbei. Die Abwehr der Gastgeber machte hierbei nicht den sichersten Eindruck. Doch dann war die Heimmannschaft am Drücker, allerdings noch zu harmlos im Abschluss in einem insgesamt schnellen Spiel. Nach einer halben Stunde erzielte Christoph Lindner nach einem schönen Spielzug die Führung für den FC Wernberg.Nach dem Wiederanpfiff hatten zunächst die Einheimischen eine gute Chance, dann die Gäste, die aber nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum den Ball nicht über die Linie brachten. Die Gäste spielten nun rauer, mit drei Gelben Karten in Folge. Andreas Lorenz vergab eine klare Chance für den Gastgeber, der weiter das Spiel bestimmte. Nach einem Eckstoß gelang Christoph Lindner per Kopf die 2:0-Führung ein. Die Heimmannschaft hatte den Gegner im Griff und erhöhte kurz vor dem Abpfiff durch Johannes Schwirtlich auf 3:0 zum verdienten Heimsieg.FC Wernberg: Lang, Schmid, Biller, Wagner, Zimmermann (87. Winkler), Schatz, Lindner Stephan, Lorenz, Schwirtlich, Lindner Christoph, Ebenburger (79. Auer)FC Amberg II: Plößl, Schaar (70. Mueller), Hohe (80. Buzdodic), Gierl, Spieß (75. Meier), Schweiger, Kaiser, Schmien, Geitner, Florek, LeitenbacherTore: 1:0 (29.) Christoph Lindner, 2:0 (61.) Christoph Lindner, 3:0 (87.) Johannes Schwirtlich - SR: Marcel Pröhl - Zuschauer: 180