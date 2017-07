Sport Wernberg-Köblitz

21.07.2017

4

0 21.07.2017

Wernberg. Beim FC Wernberg war die Vorbereitung auf die Saison 2017/2018 zum Teil sehr schwierig. Durch Verletzungen, auswärtige Arbeit und Prüfungen konnten einige Spieler nur sehr eingeschränkt trainieren.

Auch für die Partie am Sonntag um 17 Uhr gegen den SV Kulmain steht nur ein sehr schmaler Kader zur Verfügung. Alexander Grill, Sebastian Schmid und Bernd Zimmermann sind aus unterschiedlichen Gründen definitiv nicht dabei. Auch hinter dem Einsatz von Alexander Biller steht noch ein Fragezeichen. So müssen - wie schon in den Vorbereitungsspielen - andere in die Bresche springen.Die elf Akteure, die letztendlich auflaufen, werden auch alles abrufen, um zu zeigen, welch Potenzial in der Mannschaft steckt, um einen erfolgreichen Start zu haben. FC-Trainer Erwin Zimmermann hat vollstes Vertrauen in seine Spieler und hofft, dass sie ein gutes Spiel abliefern und mit einem Sieg in die Saison starten. Gleichzeitig will er aber keinen zu großen Druck auf die Mannschaft aufbauen. Der Gast ist ein völlig unbeschriebenes Blatt.Der SV Kulmain ist aus der Kreisliga Nord aufgestiegen. Allerdings spielte er dort nur ein Jahr. Zuvor war er sechs Jahre in der damaligen Bezirksoberliga Oberpfalz und von 2012 bis 2016 in der Bezirksliga Nord vertreten, hat also den sofortigen Wiederaufstieg geschafft und verfügt langjährige Erfahrungen in der Liga.