Sport Wernberg-Köblitz

23.07.2017

Wernberg. Mageres Auftaktremis für den FC Wernberg: Zum Start in die neue Bezirksliga-Saison muss sich die Zimmermann-Elf auf eigenem Geläuf mit einem 1:1 gegen den Aufsteiger SV Kulmain begnügen. Kurz nach dem Seitenwechsel ging die Heimelf in Führung, musste aber wenig später noch den Ausgleich des kecken Neulings hinnehmen.

Ausgleich per Elfmeter

Bereits in der ersten Spielminute hatte der FC eine große Torchance, doch die Latte rettete nach einem Kopfball für den Gast. Im Gegenzug lenkte der Wernberger Schlussmann Jonas Lang den Ball nach einem Alleingang von Nicolai Weber gerade noch mit den Fingerspitzen zur Ecke. In einer ausgeglichenen Partie gab es auf beiden Seiten etliche klare Tormöglichkeiten.Nach dem Wiederanpfiff bot sich den Zuschauern allerdings ein zerfahrenes Spiel. Johannes Schwirtlich hatte die beste Möglichkeit, zielte jedoch knapp am Kulmainer Tor vorbei. Dann aber war es so weit: Nach einem schnellen Spielzug zirkelte Maximilian Schatz den Ball flach am SV-Schlussmann zur Führung für den Gastgeber ins Netz.Der FC hatte nun eigentlich Spiel und Gegner unter Kontrolle, verzettelte sich aber mehrmals. Die Strafe folgte prompt: Nach einem vom FC-Torwart verschuldeten Elfmeter glichen die Gäste durch Christoph Dumler per Strafstoß aus.Der FC war leicht ausrechenbar und spielte fast nur über die rechte Seite. Die Gäste taktierten dagegen durch geschickte Fouls und hemmten so den Spielfluss. Es blieb letztendlich beim Unentschieden - eine gerechte Punkteteilung.FC Wernberg: Lang, Wagner, Preißer (70. Winkler), Schatz, Lindner, Stephan, Lorenz, Schwirtlich, Lindner Christoph, Ebenburger, Schreyer, AuerSV Kulmain: Reger, Biersack, Weber, Zeltner, Ditschek, Greger, Dollhopf, Dumler, Reger, Pusiak, Weber (88. Griener)Tore: 1:0 (55.) Maximilian Schatz, 1:1 (66./Foulelfmeter) Christoph Dumler - SR: Dennis Martin (SV Grafenwöhr) - Zuschauer: 230