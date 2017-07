Sport Wernberg-Köblitz

30.07.2017

Wernberg . Für die Neulinge aus dem Kreis Schwandorf war der Start in der Kreisklasse Mitte recht vielversprechend. Aufsteiger 1. FC Neunburg holte sich mit 3:1 beim SSV Schorndorf die ersten drei Punkte, der SV Pullenried besiegte den SC Michelsneukirchen mit 2:0. Im Duell der Kreisliga-Absteiger gewann die SpVgg Schönseer Land überraschend beim FC Stamsried mit 2:1. Die schon seit der letzten Saison in dieser Liga aktiven TSV Winklarn und TSV Dieterskirchen mussten dagegen gegen die DJK Rettenbach beziehungsweise bei Aufsteiger VfB Wetterfeld schmerzliche 1:2-Niederlagen einstecken.

SSV Schorndorf 1:3 (1:2) 1. FC NeunburgTore: 0:1 (20.) Yulian Kurtelov, 1:1 (24.) Matthias Klaußner, 1:2 (30.) Yulian Kurtelov, 1:3 (83.) Michal Mastny - SR: Peter Scholz (FC Stamsried) - Zuschauer: 80(lfj) Bei sommerlichen Temperaturen wirkten die Gäste in der intensiven ersten Halbzeit leicht feldüberlegen. Die verdiente Neunburger Führung durch Kurtelov hatte aber nicht lange Bestand, denn Klaußner glich nur wenig später wieder aus. Dies brachte die Gäste aber nicht aus dem Konzept. Sie waren danach wieder spielbestimmend, gingen erneut durch Kurtelov in Führung und hatten noch Pech bei einem Lattentreffer. Nach dem Seitenwechsel drückte Schorndorf, konnte sich aber keine nennenswerten Chancen erspielen. Neunburg blieb durch Konter gefährlich und hätte das Spiel schon früher entscheiden müssen. Dies gelang dem überragenden Mastny mit dem 1:3-Endstand in der Schlussphase.SV Pullenried 2:0 (1:0) SC MichelsneukirchenTore: 1:0 (42.) Dominik Grätsch, 2:0 (62.) Jakub Masek - SR: Manfred Schloderer (FTE Schwandorf) - Zuschauer: 80(lfj) Es entwickelte sich ein chancenarmes Spiel mit vielen Zweikämpfen und Fouls im Mittelfeld. Pullenried erzielte kurz vor der Halbzeit per Freistoß das 1:0 durch Grätsch. Nach der Halbzeit mussten beide Mannschaften den hohen Temperaturen Tribut zollen und so verflachte das Spiel. In der 62. Minute erzielte Pullenried das vorentscheidende 2:0 nach schöner Kombination. Michelsneukirchen versuchte nochmals heranzukommen, aber Pullenried sicherte sich am Ende nicht unverdient die Punkte da es aus den wenigen Chancen das Optimale herausholte. Die Partie wurde von Schiedsrichter Schloderer souverän geleitet.FC Stamsried 1:2 (0:0) Schönseer LandTore: 1:0 (51.) Miroslav Sulc, 1:1 (58.) Markus Singer, 1:2 (85.) Kilian Bindl - SR: Josef Baier (SV Schönthal) - Zuschauer: 75.(lfj) Von Beginn an entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, aber ohne Tore im ersten Durchgang. Gleich nach dem Seitenwechsel fiel die Führung für Stamsried. Die Gäste legten nun eine Schippe drauf und Singer erzielte mit einem 25 Meter-Schuss genau in den Winkel den verdienten Ausgleich. Danach ging es wieder hin und her. Vier Minuten vor Schluss fuhr der Gast nochmals einen Konter den Bindl zum Siegtreffer der SpVgg abschloss. Letztendlich war der Gästesieg etwas glücklich, aber aufgrund der zweiten Halbzeit nicht unverdient.TSV Winklarn 1:2 (1:2) DJK RettenbachTore: 0:1 (14.) Johannes Büttner, 1:1 (36.) Philipp Müller, 1:2 (38./Foulelfmeter) Johannes Büttner - SR: Erich Krumbholz (TSV Nittenau) - Zuschauer: 70(lfj) Über das gesamte Match gesehen verließen die Rettenbacher Gäste als verdienter Sieger den Platz. Der heimische TSV konnte dem anfänglichen Druck der Gäste nicht standhalten und lag durch einen Treffer von Büttner dementsprechend früh mit 0:1 in Rückstand. Winklarn berappelte sich in der Folge zwar etwas und konnte durch Müller sogar ausgleichen, doch die Freude dauerte nur zwei Minuten. Dann sorgte erneut Büttner mit einem verwandelten Elfer für den 1:2-Pausenstand. Im zweiten Abschnitt wäre für den Gastgeber mit Glück vielleicht ein Punkt drin gewesen, aber letztendlich geht der Gästesieg in Ordnung.VfB Wetterfeld 2:1 (1:0) TSV DieterskirchenTore: 1:0 (38.) Patrik Juras, 1:1 (74.) Eugen Setilin, 2:1 (87.) Timo Heumann - SR: Martin Hamperl (1.FC Katzbach) - Zuschauer: 90 - Rot: (90.) Sebastian Weingärtner (Dieterskirchen) wegen SR-Beleidigung - Besonderes Vorkommnis: (90.) TSV-Torwart Stefan Messmann hält Foulelfmeter von Timo Heumann.(lfj) Die Gäste hatten die größeren Spielanteile und insgesamt auch die besseren Chancen, allerdings haperte es an der Verwertung. Der VfB überbrückte das Mittelfeld mit langen Bällen, während Dieterskirchen über die Außen zum Erfolg zu kommen versuchte. Nach der Wetterfelder Führung zeigte Dieterskirchen im zweiten Abschnitt Moral und schaffte den Ausgleich. Nach einer halbstündigen Gewitterunterbrechung kamen beide Teams aus dem Rhythmus, aber in der Schlussphase nutzte Heumann einen "Durchrutscher" zum 2:1-Siegtreffer der Gastgeber.SG Silbersee 3:2 (1:1) TSV FalkensteinTore: 0:1 (3.) Dominik Lemmer, 1:1, 2:1 (16./54.) Christian Pregler, 2:2 (89.) Michael Krüger, 3:2 (90.) Jonas Gerhardinger - SR: Ludwig Speigl (TSV Pemfling) - Zuschauer: 100