Sport Wernberg-Köblitz

28.07.2017

Wernberg. Wer ist in der Kreisklasse West der große Favorit? Diese Frage scheint vor dem Saisonstart am Samstag kaum jemand beantworten zu können. Absteiger DJK Dürnsricht und den Vorjahresdritten SV Haselbach muss man sicherlich zum Favoritenkreis zählen.

Die DJK empfängt am Samstag den aus der Kreisklasse Mitte herüber gewechselten SV Altenschwand. Haselbach hat am Sonntag das Derby gegen den SC Kreith vor der Brust, wobei die Kreither in der abgelaufenen Saison ihren Anteil daran hatten, dass es für Haselbach nicht zum Aufstieg reichte. Einziger Neuling im Westen ist der 1. FC Wernberg II, der zum Auftakt gegen den TV Wackersdorf die ersten Punkte gutschreiben will. Die Partie zwischen der SG Pertolzhofen/Niedermurach und dem SV Fischbach fand letzte Saison in der Gruppe Mitte statt. Beide Teams wurden in den Westen versetzt und treffen bereits am ersten Spieltag aufeinander.SG FC SAD I/Ettm. III Sa. 14.15 FTE SchwandorfNach einer durchwachsenen Vorbereitung empfängt die SG Schwandorf/Ettmannsdorf gleich die Eintracht zum Derby. Neu-Trainer Philipp Rettig hat einige Verletzte und Urlauber zu beklagen, will aber drei Punkte einfahren, um eine gute Basis für das Saisonziel "Mittelfeldplatz und nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben" zu schaffen. Die junge und nach vielen Abgängen neuformierte Eintracht will alles versuchen, um bei der starken SG etwas zu holen. Deshalb fordert Trainer Tom Stenzel seine Truppe auf, konzentriert und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung aufzutreten. Aus verschiedenen Gründen fehlen vier Akteure.DJK Dürnsricht Sa. 16.00 SV Altenschwand"Girgl" Winkler ist zurück bei seinem Heimatverein DJK Dürnsricht. Er berichtet von hervorragendem Trainingsfleiß, aber mäßigen Testspielergebnissen. Um das Saisonziel "vorne mitspielen" zu erreichen, müsse sich seine Truppe in allen Belangen gewaltig steigern. Dennoch will die DJK das erste Heimspiel gegen Altenschwand siegreich gestalten. Eine konstant gute Saison spielen und nicht in den Abstiegskampf rutschen, lautet die Vorgabe des neuen Schwander Trainers Thomas Haller. In der Vorbereitung mit Höhen und Tiefen haben alle sehr gut mitgezogen. Im Match beim Kreisliga-Absteiger hat der SV-Coach alle Mann zur Verfügung. Er will die Heimreise nicht mit leeren Händen antreten.SpVgg Pfreimd II So. 15.00 SV DiendorfNichtabstieg, möglichst ein gesicherter Mittelfeldplatz, ist das Pfreimder Ziel nach einer zufriedenstellenden Vorbereitung. Im Derby gegen Diendorf will die Bezirksliga-Reserve erfolgreich starten, dabei den Gegner aber nicht unterschätzen. Spielertrainer Tobi Bernklau kann personell aus dem Vollen schöpfen. Viele Verletzungen, darunter zwei Kreuzbandrisse, brachte die Vorbereitung den Gästen, die so schnell wie möglich die nötigen Punkte für den Klassenerhalt sammeln wollen. Nach der ernüchternden Vorbereitung wäre SV-Trainer Udo Braunschläger in Pfreimd bereits mit einem Punkt zufrieden. Er hofft, dass der eine oder andere Verletzte bis Sonntag zurückkehrt.1. FC Wernberg II So. 15.00 TV WackersdorfDie Wernberger FC-Reserve empfängt zur Kreisklassen-Premiere den TV Wackersdorf. Beim FC verlief die Vorbereitung nicht optimal. Auch am Sonntag plagen Trainer Franz Schwirtlich aufgrund von Verletzungen einige Personalprobleme. Der Coach sieht die Gäste als klaren Favoriten und wäre bereits mit einem Punkt zufrieden. Eine gute Vorbereitung spielten die Wackersdorfer, doch wurde dies durch die schwere Verletzung von Neuzugang Koman (Kreuzbandriss) getrübt. Da auch die langzeitverletzten Scharl und Wilk große Lücken hinterlassen, wird man sehen müssen, inwiefern sich das Ziel "Aufstieg" verwirklichen lässt.SV Leonberg So. 15.15 SV TrischingLeonbergs neuer Coach Christian Beer musste in der Vorbereitung etliche neue Spieler integrieren. Mit der neu aufgebauten Mannschaft will der SV-Trainer so schnell wie möglich die Punkte für den Klassenerhalt einfahren. Die Vorfreude auf das erste Heimspiel ist groß, mit drei Punkten soll ein optimaler Start gelingen. Die Gäste wollen eine Zittersaison wie die letzte vermeiden. Der neue Trainer Gerry Lösch weiß aber, dass dies sehr schwer wird, da andere Teams mächtig aufrüsteten und der SV nur vier A-Jugendliche dazu bekam. Sehr schwer wiegt zudem der Ausfall von Schatz. Mehr als ein Punkt in Leonberg wäre wohl Wunschdenken und eine große Überraschung.SG Pertolzh./Niederm. So. 15.15 SV FischbachDer neue SG-Trainer Markus Fuchs hat während der Vorbereitung einiges ausprobiert und so waren die Ergebnisse durchwachsen. Die Vorfreude auf das erste Match ist vorhanden, doch sind einige Spieler angeschlagen, so dass sich erst kurzfristig entscheidet, wer aufläuft. Gästetrainer Andy Miksch sieht den Gastgeber als klaren Favoriten, aber die Fischbacher wollen dagegenhalten. Um etwas mitzunehmen, braucht es aber gegenüber den letzten beiden Testspielen eine deutliche Leistungssteigerung. Bis auf Urlauber C. Wolf sind beim SV alle Mann an Bord.SV Haselbach So. 17.00 SC KreithEine durchwachsene Vorbereitung, mit allerdings akzeptablen Ergebnissen, und einige Ausfälle beklagt der SV Haselbach. Im Derby gegen Kreith hat Trainer Daniel Friedl lediglich einen Rumpfkader zur Verfügung. Dennoch wird der SV versuchen, nach langer Zeit ohne Sieg gegen den Nachbarn zur Sportheim-Kirwa ein gutes Ergebnis zu erzielen. Skeptisch meint Kreiths Trainer Ernst Schubert: "Nach dem Abgang von vier Leistungsträgern kann das Saisonziel für uns nur das Erreichen von Platz zwölf sein." Aber auch beim Favoriten in Haselbach will sich der SC nicht kampflos geschlagen geben und hofft auf einen Punktgewinn, der mit einem Traumstart gleichbedeutend wäre. Bis auf Niebauer steht der gesamte Kader zur Verfügung.