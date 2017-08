Sport Wernberg-Köblitz

15.08.2017

Die SpVgg Schirmitz eilt von Erfolg zu Erfolg. Auch beim FC Wernberg holt der Bezirksliga-Spitzenreiter einen Dreier - in einem nervenaufreibenden Match.

Wernberg. Das war kein Spiel für schwache Nerven. Bei brütender Hitze schenkten sich beide Mannschaften nichts und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Am Ende waren die Schirmitzer mit 5:4 (4:2) die etwas glücklichen Sieger, weil der FC Wernberg nach einer Roten Karte gegen Alexander Grill in Unterzahl vehement, aber auch vergeblich, auf den Ausgleich drückte.Von Spielbeginn an ging es rauf und runter. Nach einer Ecke zeigte die Schirmitzer Abwehr erste Unsicherheiten mit der Folge, dass bei einem Eckstoß von Johannes Schwirtlich Christian Lindner zur Wernberger Führung einköpfte. Das gleiche Spiel auf der Gegenseite. Die FC-Abwehr konnte einen Eckstoß nicht richtig abwehren und bei der Wiederholung des Eckballes glich Michael Herrmann aus. Zwei Minuten später trickste Andreas Lorenz drei Mann der SpVgg-Abwehr aus und stellte die FC-Führung wieder her.Dann brachte die Wernberger Defensive den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Marcel Kargus glich mit einem strammen Schuss aus 22 Metern aus. Nach einer halben Stunde ließ der Wernberger Schlussmann einen Ball nur abprallen und Markus Peetz ließ sich die Vorlage zum 2:3 nicht entgehen. Der gleiche Spieler köpfte noch kurz vor der Halbzeit nach einem Eckstoß zur 4:2-Führung für den Tabellenführer ein. Einen scharfen Schuss des Wernbergers Stephan Lindner konnte Julian Ramm im Schirmitzer Tor reflexartig zur Ecke retten.Nach Wiederanpfiff rettete die Oberkante der Latte für den Gast. Zwei Minuten später konnte Ramm einen Schuss von Stephan Lindner nur abklatschen und Andreas Lorenz verkürzte auf 3:4. Der FC wurde nun immer stärker. Der eingewechselte Alexander Grill knallte den Ball frei vor dem Tor weit darüber. Im Gegenzug erzielte Michael Herrmann den fünften Treffer für Schirmitz. Etwas überzogen schien die Rote Karte für den Wernberger Alexander Grill nach einem Foul im Mittelfeld.Mit einem Mann weniger war der Gastgeber aber bis zum Abpfiff spielbestimmend. Es gelang jedoch nur noch ein Treffer nach einem Eckball per Kopf von Christoph Lindner, so dass die Heimelf unglücklich drei Punkte abgeben musste.FC Wernberg: Lang, Biller (66. Grill), Wagner, Zimmermann, Schatz, Lindner Stephan, Lorenz, Schwirtlich (70. Schmid), Lindner Christoph, Ebenburger, Auer (70.Preißer)SpVgg Schirmitz: Ramm, Dütsch, Ziegler, Gmeiner, Thorn, Lingl, Sommer (70. Gmeiner), Peetz, Wells, Kargus (66. Kormann), Herrmann (73. Hirmer)Tore: 1:0 (10.) Christoph Lindner, 1:1 (12.) Michael Herrmann, 2:1 (14.) Andreas Lorenz, 2:2 (25.) Marcel Kargus, 2:3 (28.) und 2:4 (39.) Markus Peetz, 3:4 (49.) Andreas Lorenz, 3:5 (70.) Michael Herrmann, 4:5 (76.) Christoph Lindner - SR: Michael Sperger (FC Rosenhof) - Zuschauer: 230 - Rot: (70.) Alexander Grill (FC) wegen groben Foulspiels