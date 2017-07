Sport Wernberg-Köblitz

30.07.2017

Der TSV Detag Wernberg ist hart auf dem Hosenboden gelandet. Die Heimniederlage gegen den TuS/WE Hirschau hatte wenige auf der Rechnung.

Wernberg. Der TSV Detag handelte sich gegen den Aufsteiger eine völlig unnötige und selbst verschuldete 1:2-Niederlage ein und blieb an diesem Tage vieles schuldig. Die Gäste vom Monte Kaolino wussten am Ende selbst nicht so recht, wie sie drei Punkte aus dem Detag-Stadion entführen konnten, da sie selbst so gut wie keine Torchance zu verzeichnen hatten.Für die Köblitzer sah es im ersten Durchgang eigentlich ganz gut aus, denn den biederen Gast hatten sie jederzeit im Griff. Was allerdings fehlte, waren Lösungen in vorderster Front. Somit gab es keine klaren Möglichkeiten. Erst ein langer Pass von Spielertrainer Christian Luff auf Thimo Luff brachte in der 38.Minute die verdiente Führung der "Lila-Weißen", wobei sich der Detag-Kapitän energisch im Strafraum durchsetzte und ins lange Eck vollstreckte.Nach dem Seitenwechsel folgte gleich der erste Knackpunkt. Torschütze Thimo Luff sah nach einem zweiten harmlosen Allerweltsfoul die Ampelkarte, so dass Hirschau in Überzahl etwas mehr in die Offensive investierte, aber nicht viel bewirkte. Beim Ausgleich war Detag-Keeper Matthias Jahn einen Sekundenbruchteil vor Sebastian Weih am Ball, traf ihn aber nicht richtig und Weih brauchte das Spielgerät nur noch ins verwaiste Tor zu schieben (68.). Den Hirschauern unterlief fast ein Eigentor (71.), aber Keeper Alexander Köck konnte einen Abpraller vom eigenen Mann über die Latte lenken. Detag versuchte in Unterzahl den Siegtreffer zu machen, doch ein Freistoß von Christian Luff strich haarscharf über die Querlatte und bei einem Foul an Lukas Hudec im Strafraum blieb die Pfeife des nicht überzeugenden Schiedsrichters stumm. Es folgte der Schock mit dem 1:2 durch Martin Freimuth, der nach einem zu kurzen Abschlag von Matthias Jahn aus 30 Metern abzog - der Ball senkte sich ins Netz (84.). Der TSV hatte noch seine Möglichkeit zum Ausgleich, doch es fehlte bei der Hereingabe von Christian Luff ein Abnehmer.TSV Detag Wernberg: Jahn, Reis, Christian Luff, Alexander Luff, Maunz, Riedl (62. Mann), Hudec, Thimo Luff, Sefl (80. Pröls), Rauen, Maly (68. Patrick Luff)TuS-WE Hirschau: Köck, Huber, Heckmann, Brinster, Philipp Falk, Pfab, Weih (68. Freimuth), Schärtl (46. Pienz), Kügler, Sehr (80. Simon Falk), HirmerTore: 1:0 (38.) Thimo Luff, 1:1 (68.) Sebastian Weih, 1:2 (84.) Martin Freimuth - SR: Stefan Linß (TSV Bayreuth) - Zuschauer: 230 - Gelb-Rot: (49.) Thimo Luff (Wernberg)