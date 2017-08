Sport Wernberg-Köblitz

20.08.2017

Amberg/Wernberg. Nach einer desolaten Defensivleistung war die Sonntagspartie - wie die Begegnungen gegen Hahnbach und Schwarzhofen - bereits nach 30 Minuten entschieden und der SV Inter Bergsteig stand wieder mit leeren Händen da. Dagegen hatte Gast FC Wernberg allen Grund zu Jubeln, entführte er doch mit einem deutlichen 5:2-Sieg die Punkte.

Bereits in der 15. Minute gelang Andreas Lorenz nach einem Zuspiel von Christoph Lindner das 0:1. Die einzige Inter-Chance in der ersten Halbzeit hatte zwei Minuten später David Kubik, der durch Andrej Dauer in Szene gesetzt wurde, aber am Gästekeeper scheiterte.Sechs Minuten später hatte Johannes Schwirtlich aus vier Metern keine Mühe, den Ball über die Linie zu drücken. Die Einladung der Hausherren zum 0:3 nahm FC-Spieler Bernd Zimmermann in der 27. Minute dankend an.Zehn Minuten waren in der zweiten Hälfte gespielt, als die Inter-Verteidigung zum wiederholten Male einen Ball vertändelte. Der Wernberger Christoph Lindner schnappte sich diesen und legte für den mitgelaufenen Andreas Lorenz quer, der seinen zweiten Treffer an diesem Tag erzielte. Ein Lattenschuss in der 57. Minute durch Matthias Schmidt läutete die aus Gastgebersicht einzigen fünfzehn wirklich ansehnlichen Minuten ein. In dieser Phase fiel auch das 1:4 durch ein Eigentor. Das 2:4 in der 65. Minuten schoss Sebastian Schmid, der nach einem gescheiterten Kopfball von Interspieler David Kubik richtig stand.In der 78. Minute musste Dominik Mikalauskas nach einem Zweikampf im Mittelfeld den Rasen aufgrund einer Gelb-Roten Karte vorzeitig verlassen. Die Überzahl nutzte Stephan Linder in der 82. Minute zum vernichtenden Endstand von 2:5 aus. Jetzt müsste allen klar sein, dass für Inter Leistungen wie diese nicht ausreichen, um in der Bezirksliga bestehen zu können.SV Inter Bergsteig Amberg: Hahn, Schmidt, Hoffmann, Waschkau, G. Sejdiu, B. Kruppa, Mikalauskas, Kubik, Dürbeck (46. Becirovic), Dauer, Scheinherr (46. Schneider)FC Wernberg: Lang, Schmid, Biller, Wagner, Zimmermann, Schatz, S. Lindner, Lorenz, Schwirtlich (70. Schmid),Ch. Lindner, Ebenburger, Auer (70.Preißer)Tore: 0:1 (15.) Andreas Lorenz, 0:2 (21.) Johannes Schwirtlich, 0:3 Bernd Zimmermann, 0:4 (56.) Andreas Lorenz, 1:4 (57./Eigentor) Andreas Wagner, 2:4 (65.) Matthias Schmidt, 2:5 (82.) Stephan Linder - SR: Michael Bäumel - Gelb-Rot: (78.) Dominik Mikalauskas (Inter) wiederholtes Foulspiel