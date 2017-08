Sport Wernberg-Köblitz

11.08.2017

Wernberg. In der Kreisklasse Mitte führen nach zwei Spieltagen drei Teams aus dem Teilkreis Cham, die allesamt zweimal als Sieger vom Feld gingen, das Feld an. Dem Trio folgt Aufsteiger FC Neunburg (4./4), der im Kreisderby beim punktlosen TSV Winklarn (12./0) gute Karten hat. Die SpVgg Schönseer Land (5./4) hatte ebenfalls einen komfortablen Start und hat beim SSV Schorndorf (11./1) durchaus Chancen, diesen noch zu optimieren. Aufsteiger SV Pullenried (8./3) bekam nach dem Auftaktsieg zuletzt kräftig eine auf den Deckel, gegen Spitzenreiter DJK Rettenbach (1./6) droht neues Ungemach.

TSV Winklarn Sa. 16.00 1. FC NeunburgNach zwei Niederlagen ist man beim TSV Winklarn mit dem Start nicht zufrieden. Gegen Neunburg will der TSV auf der spielerisch guten Leistung von Stamsried aufbauen. Trainer Markus Pillmeier kann dabei wieder auf Hutzler zurückgreifen, der für Torgefahr sorgen soll. Mit der Leistung seiner Mannschaft zeigt sich Neunburgs Trainer Thomas Bauer zufrieden, nicht aber mit dem Unentschieden, denn die Chancen zum Sieg wurden leichtfertig vergeben. Nun stehen die Pfalzgrafenstädter in Winklarn in der Pflicht.SSV Schorndorf Sa. 17.00 Schönseer LandIm dritten Auswärtsspiel in Folge reist die SpVgg Schönseer Land zu einem völlig unbekannten Gegner. Auch in Schorndorf kann Trainer Georg Salomon nicht seine beste Formation auflaufen lassen. Ziel ist es, mindestens einen Punkt mitzunehmen.SV Pullenried So. 15.15 DJK RettenbachAufgrund der in Pösing gezeigten Leistung wäre der SV Pullenried gegen Spitzenreiter Rettenbach mit einem Unentschieden zufrieden. Trainer Josef Klier ist überzeugt, dass seine Mannschaft unter ihren Möglichkeiten spielte. Er fordert eine deutliche Steigerung.TSV Dieterskirchen So. 15.15 TSV FalkensteinDer TSV Dieterskirchen kann bis auf die Gesperrten und den verletzten Weingärtner alle Spieler aufbieten. Ziel ist es, mit einer geordneten Defensive die zuletzt hohe Anzahl an Gegentreffern zu vermeiden und die eigenen Chancen besser zu verwerten. Trainer Frimberger fordert einen Heimsieg.