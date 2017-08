Sport Wernberg-Köblitz

11.08.2017

11.08.2017

Wernberg. In der Kreisklasse West haben nach zwei Runden noch zwei Teams eine blütenweiße Weste. Bereits am Samstag empfängt Spitzenreiter SG FC SAD/SC Ettmannsdorf III (1./6) den SV Trisching (9./1) und dürfte den dritten Dreier feiern. Der SV Fischbach (2./6) überraschte bisher mit zwei klaren Siegen. Beim SV Haselbach (5./4) trifft er auf einen Gastgeber, der sich viel vorgenommen hat. Weitere drei Teams haben vier Zähler auf dem Konto und wollen vorne dabei bleiben. Der TV Wackersdorf (3./4) hat das Derby beim SV Altenschwand (8./1) vor der Brust, die SpVgg Pfreimd II (4./4) empfängt die schwach gestartete SG Pertolzhofen/Niedermurach (12./1) und die DJK Dürnsricht (6./4) die Eintracht Schwandorf (13./1). Auf den ersten Saisonsieg warten noch der SV Diendorf (9../1), der beim SV Leonberg (7./3) schwer etwas holen wird, sowie der 1.FC Wernberg II (11./1), der gegen Schlusslicht SC Kreith (14./0) den ersten Kreisklassen-Sieg der Vereinsgeschichte anvisiert.

SG SAD/Ettmann. III Sa. 14.15 SV TrischingMit zwei Siegen legte die SG einen optimalen Start hin. In Kreith fehlte zuletzt aber die Konzentration über die volle Spielzeit, denn nach einer 4:0-Führung wurde es beim 4:3 noch knapp. Obwohl gegen Trisching einige Spieler fehlen, wird ein weiterer Dreier angepeilt. "Der verdiente Punktgewinn gegen Haselbach war gut für die Moral", ist Trischings Trainer Gerry Lösch erleichtert. Auf dieser Leistung will der SV aufbauen, wenngleich er weiß, dass er die Punkte vermutlich gegen andere Teams holen muss. Lösch rechnet mit einer verstärkten SG. Personell ändert sich nichts.FC Wernberg II Sa. 16.00 SC KreithMit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einer guten Moral holte die FC-Reserve bei der Eintracht einen Punkt. Gast SC Kreith kann Trainer Franz Schwirtlich nur schwer einschätzen, aber es wird der erste Saisonsieg angepeilt. Es fehlen beim FC Schwirtlich und Hofmann, der Einsatz des angeschlagenen Schweiger ist fraglich. Nach zwei Niederlagen gegen Top-Teams der Liga, geht es für Kreith gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, wobei SC-Trainer Ernst Schubert mit einer verstärkten FC-Reserve rechnet. Dennoch will der SC die ersten drei Punkte einfahren. Es fehlen die Urlauber Faderl und Krutsch, Routinier Niebauer kehrt zurück.SV Haselbach Sa. 16.00 SV FischbachImmer noch enorme Personalprobleme plagen den SV Haselbach. Die junge Mannschaft gibt ihr Bestes, empfängt aber mit Fischbach einen extrem starken Gegner. Die Platzherren erwartet ein spannendes Aufeinandertreffen mit Ex-Trainer Andy Miksch. Der wiederum sieht die Vorteile auf ihrem kleinen Platz klar beim Gastgeber. Dennoch will Fischbach mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung etwas Zählbares mitnehmen, was aber nicht einfach wird, da einige Urlauber fehlen.DJK Dürnsricht-W. Sa. 16.00 FTE SchwandorfDen hart erkämpften Punkt in Wackersdorf musste die DJK Dürnsricht mit drei Verletzten teuer erkaufen. Trainer "Girgl" Winkler gibt sich aber zuversichtlich und peilt gegen die schwer einzuschätzende Eintracht einen Heimsieg an. Gegen Wernberg verschenkte die Eintracht laut Trainer Tom Stenzel leichtfertig zwei Punkte. Jetzt ist vollste Konzentration gefordert, um beim Absteiger DJK Dürnsricht zu bestehen. Dabei gilt es, die vielen individuellen Fehler abzustellen. Auch wenn einige Stammspieler fehlen, wird die Eintracht versuchen, etwas Zählbares mitzunehmen.SpVgg Pfreimd II So. 15.00 SG Pertolzhofen/N.Nach dem guten Start kommt der nächste unbekannte Gegner nach Pfreimd. Dabei will die Bezirksliga-Reserve den Schwung der ersten beiden Spiele mitnehmen und nachlegen. Die Mannschaft ist laut Trainer Tobi Bernklau gut drauf, personell gibt es keine Veränderungen. Bei den Gästen bedauert Trainer Markus Fuchs, dass die klare Leistungssteigerung gegen Diendorf nicht zum Sieg gereicht hat. Dies soll nun im nächsten Auswärtsspiel bei der Pfreimder Reserve klappen. Die Mannschaft stellt sich durch Verletzungen und Urlaub quasi von selbst auf.SV Leonberg So. 15.15 SV Diendorf"Die Niederlage in Fischbach war verdient, jetzt ist aber Wiedergutmachung angesagt", sagt Leonbergs Trainer Christian Beer, bei dem die Verletztenliste schrumpft. Der SV-Coach plant einige Umstellungen in der Startformation und will die drei Punkte zu Hause behalten. Gästetrainer Udo Braunschläger sah bei seinem Team im letzten Match eine Leistungssteigerung. Um in Leonberg bestehen zu können, muss alles abgerufen werden. Nur mit der richtigen Einstellung fährt seine Truppe die Punkte ein. Es fehlen die langzeitverletzten Scharf und Knorr sowie die Urlauber Strehl und Burggraf.SV Altenschwand So. 15.15 TV WackersdorfAltenschwands Trainer Thomas Haller sah gegen Pfreimd ein gutes Spiel seiner Mannschaft. Nun kommt das Derby gegen Wackersdorf, das sicherlich von Emotionen geprägt sein wird. Bei vier Spielern des SVA entscheidet sich erst kurzfristig, ob sie auflaufen können. Die Wackersdorfer Knappen lieferten Dürnsricht einen großen Kampf und waren trotz einstündiger Dezimierung dem Siegtor näher. In Altenschwand muss Trainer Matthias Pautsch auf Rotsünder Shakeel und Urlauber Kieschnick verzichten. Aber die Euphorie im Team ist groß, so dass der TV versuchen wird, dort zu gewinnen.