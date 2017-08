Sport Wernberg-Köblitz

Katzdorf. Gerechterweise trennten sich der SC Katzdorf und der TSV Detag Wernberg 2:2. Beide Mannschaften lieferten durch ihre offensive Spielweise den zahlreichen Zuschauern ein rassiges und schnelles Derby. Es ging kämpferisch zu, ohne dass die Grenzen der Fairness überschritten wurden. Im ersten Durchgang bestimmten die Abwehrreihen das Geschehen, sodass sich das Geschehen meist im Mittelfeld abspielte und sich deshalb nur wenig klare Tormöglichkeiten ergaben. Die beste Chance zu einem Treffer besaß der Katzdorfer Christoph Zinnbauer in der 25. Minute, er scheiterte aber am Wernberger Torwart.

Nach der Pause war zu erkennen, dass sowohl die Heimelf als auch der Gast auf Sieg spielten. Nun ergaben sich auch gute Torraumszenen. Spät fielen jedoch die Tore. Zunächst ging der SC Katzdorf in der 73. Minute durch Michael Bayerl mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später nutzte Thiemo Luff einen Abwehrfehler der Gastgeber zum 1:1-Ausgleich. Als die Einheimischen dann ein Tor erzielten, erkannte dies der Schiedsrichter wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht an. Im Gegenzug machte es Thiemo Luff besser, er traf in der 84. Minute zum 1:2. Katzdorf zeigte sich weiterhin kämpferisch, verstärkte die Offensive und erzielte in der 87. Minute durch Andreas Lehnerer den verdienten Ausgleichstreffer. Insgesamt geht die Punkteteilung in Ordnung, wenngleich die Heimelf die besseren Torchancen besaß.SC Katzdorf: Manuel Baumann, Lehnerer, Reil, Mayser, Franco Galli (46. Hafner), Wagner, Zinnbauer (66. Fyrguth), Florian Baumann, Patrick Galli (76. Koller), Bayerl, FohringerTSV Detag Wernberg: Simon Luff, Mann, Litke, Sefl (46. Rauen), Riedl (73 Pröls), Thiemo Luff, Hudec, Christian Luff, Alexander Luff, Maunz, Häffner (75. Maly);Tore: 1:0 (73.) Michael Bayerl, 1:1 (75.) Thiemo Luff, 1:2 (84.) Thiemo Luff, 2:2 (87.) Andreas Lehnerer - SR: Fritz Krailinger (SV Störnstein) - Zuschauer: 300