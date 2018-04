Sport Wernberg-Köblitz

08.04.2018

3

0 08.04.2018

Vohenstrauß/Wernberg. Mit einem 2:1-Sieg kehrte der TSV Detag Wernberg von der SpVgg Vohenstrauß zurück. Die beiden Treffer erzielte Lukas Hudek.

Wie angesichts der Tabellensituation erwartet, entwickelte sich von Beginn an ein kampfbetontes Spiel mit hohem Einsatz auf beiden Seiten. Die Heimelf begann überlegen und erarbeitete sich nach fünf Minuten bereits die erste gute Chance. Gäste-Schlussmann Marco Schönberger konnte mit einem Reflex abwehren. Wenige Minuten später wurde Marcel Pfab im Strafraum gefoult. Striegl übernahm die Verantwortung. Sein Flachschuss vom Elfmeterpunkt landete am rechten Pfosten.Wernberg kam Mitte der ersten Hälfte besser auf und war bei einigen schnellen Angriffen gefährlich. Vor allem Lukas Hudec machte im Sturmzentrum mächtig Dampf. In der 25. Spielminute wurde ein Gäste-Stürmer geschickt, Torwart Radpvan Minich stürmte aus dem Kasten und konnte klären. Zur Verwunderung der Zuschauer entschied Schiedsrichter Seebauer auf Strafstoß und Hudec verwandelte sicher. Vohenstrauß blieb bemüht, leistete sich aber zu viele Fehler im Spielaufbau. Wernberg stand in der Defensive zunehmend sicherer und hätte durch Patrick Luff gegen Ende der ersten Halbzeit fast noch ein zweites Mal getroffen. Die Heimelf kam mit viel Schwung aus der Kabine und drängte auf den schnellen Ausgleich. Nach knapp einer Stunde gelang der verdiente Treffer durch Marcel Pfab. Vohenstrauß blieb dran, jedoch ließ Mitte der zweiten Hälfte der Druck nach. Der Kräfteverschleiß durch das zweite Spiel innerhalb von 48 Stunden machte sich bemerkbar.Wernberg war bei zwei Kontern gefährlich und bekam schließlich den Siegtreffer fast geschenkt. Die heimische Hintermannschaft war unsortiert, ein weiter Freistoß aus der eigenen Hälfte landete beim freistehenden Hudec. Dieser überwand, jedoch aus stark abseitsverdächtiger Position, Minich per Kopf.SpVgg Vohenstrauß: Minich, Gmeiner, Kett, Schieder, Striegl, Rewitzer (71. Schmidt), Müssig, Ertl, Striegl (78. Diermeier), Pfab, Frank (82. Albrecht)TSV Detag Wernberg: Schönberger, Mann, Denkewitz (34. Reis), Luff P., Riedl, Luff Th., Hudec, Rauen (84. Hägler), Luff A., Häffner, Maunz (59. Polster)Tore: 0:1 (25./Elfmeter) Lukas Hudec 1:1 (59.) Marcel Pfab, 1:2 (74.) Lukas Hudec - SR: Fabian Seebauer - Zuschauer: 140 - Besondere Vorkommnisse: (13.) Striegl (SpVgg) schießt Foulelfmeter an den Pfosten