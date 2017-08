Sport Wernberg-Köblitz

11.08.2017

Wernberg. Der Motor des TSV Detag läuft in der noch jungen Saison längst noch nicht auf Hochtouren. Im hitzigen Derby beim FC am letzten Sonntag war eine deutliche Leistungssteigerung erkennbar, trotzdem reichte es nur zu einem 1:1. Wichtig war dabei aber in erster Linie, dass sich die Mannschaft nach dem frühen Rückstand nicht aus dem Konzept bringen ließ und selbst die Initiative übernahm. Mit dem TuS Kastl gastiert am Samstag (Anstoß um 18 Uhr) ein schwer ausrechenbares Team im Detag-Stadion.

Die Lauterachtaler haben drei Unentschieden auf ihrem Konto und dabei erst ein Gegentor kassiert, was aktuell den Liga-Bestwert darstellt. In der Offensive verfügt der TuS über schnelle und torgefährliche Akteure wie Spielertrainer Schwarzfischer, Kölbl oder Blomeier. Die Detag-Trainer erwarten einen Gegner, der versuchen wird, aus einer sicheren Abwehr über Konter zum Erfolg zu kommen, die es zu unterbinden gilt. Die "Lila-Weißen" werden deshalb mehr Lösungen finden müssen, um Torchancen zu kreieren - anders als dies noch im letzten Heimspiel gegen Hirschau der Fall war. Nach dieser Ernüchterung soll diesmal ohne "Wenn und Aber" der erste Heimdreier eingefahren werden - alles andere wäre trotz der Schwere der Aufgabe eine weitere Enttäuschung. In personeller Hinsicht müssen die Chef-Anweiser der Köblitzer diesmal umstellen, denn mit Thimo Luff, Christoph Reis (beide Urlaub) und Nico Denkewitz (beruflich verhindert) fehlen zusätzlich wichtige Spieler, Juri Litke dagegen kehrt ins Aufgebot zurück.