20.07.2017

Wernberg. Schenkt man den Trainern Glauben, hatten die Spieltagsplaner zum Auftakt der neuen Bezirksliga-Saison ein glückliches Händchen. Am Freitag, 21. Juli, empfängt der SV Schwarzhofen im ersten Spiel der Saison 2017/18 den TSV Detag Wernberg. Und geht es nach den beiden Coaches, treffen gleich die heißesten Kandidaten auf den Meistertitel aufeinander. Sowohl Schwarzhofens Christian Hechtl als auch Detag-Chef Christian Luff schieben dem Auftaktgegner die Favoritenrolle zu - nicht nur in dieser Begegnung, sondern gleich für die gesamte Saison. Spannend wird es zu beobachten, wie sich Neuling Schmidgaden schlägt, wie die neuen Trainer Hechtl und Alexander Götz zurechtkommen und wo sich der FC Wernberg am Ende einsortiert.