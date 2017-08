Sport Wernberg-Köblitz

15.08.2017

4

15.08.2017

Wernberg. Unglücklich mit 4:5 verlor der FC Wernberg gegen Tabellenführer SpVgg Schirmitz. Von Beginn an spielten beide Mannschaften nach vorne. Bereits beim zweiten Eckstoß von Johannes Schwirtlich köpfte Christian Lindner zur Wernberger Führung ein. Das gleiche Spiel auf der Gegenseite. Die FC-Abwehr konnte einen Eckstoß nicht richtig abwehren und bei der Wiederholung glich Michael Herrmann aus. Zwei Minuten später trickste FC-Spieler Andreas Lorenz drei Mann aus und stellte die FC-Führung wieder her. Marcel Kargus glich aus 22 Metern aus. In der 28. Minute ließ der Wernberger Schlussmann den Ball nur abprallen und Markus Peetz schob zum 2:3 ein. Der gleiche Spieler erhöhte kurz vor der Halbzeit zur 4:2-Führung für die Gäste ein. Kurz nach der Halbzeit konnte der Gästekeeper einen Schuss von Stephan Lindner nur abklatschen und Andreas Lorenz verkürzte auf 3:4. Der FC wurde nun immer stärker, aber der Treffer fiel für Schirmitz durch Michael Herrmann. Etwas unverständlich die Rote Karte in der 72. Spielminute für den Wernberger Alexander Grill. Mit einem Mann weniger war der Gastgeber aber bis zum Abpfiff spielbestimmend. Aber es gelang nur noch ein Treffer durch Lindner zum 4:5.

FC Wernberg: Lang, Biller (66. Grill), Wagner, Zimmermann, Schatz, Lindner Stephan, Lorenz, Schwirtlich (70. Schmid), Lindner Christoph, Ebenburger, Auer (70.Preißer)SpVgg Schirmitz: Ramm, Dütsch, Ziegler, Gmeiner, Thorn, Lingl, Sommer (70. Hirmer), Peetz, Wells, Kargus (66. Kormann), Herrmann (73. Hirmer)Tore: 1:0 (10.) Christoph Lindner, 1:1 (12.) Michael Herrmann, 2:1 (14.) Andreas Lorenz, 2:2 (25.) Marcel Kargus, 2:3/2:4 (28./39.) Markus Peetz, 3:4 (49.) Andreas Lorenz, 3:5 (70.) Michael Herrmann, 4:5 (76.) Christoph Lindner - SR: Michael Sperger (FC Rosenhof) - Zuschauer: 230 - Rot: (72.) Alexander Grill (FC) Foulspiel