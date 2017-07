20 Jahre ein Ort der Fürsorge

Vermischtes Wernberg-Köblitz

Das Kinderhaus St. Anna feierte und sagte Danke. Dafür, dass es in den vergangenen 20 Jahren von der Kirchenverwaltung und der Marktgemeinde immer bestmöglich unterstützt wurde. Wie gut Geld in Betreuung und Erziehung angelegt ist, zeigte sich beim großen Jubiläumsfest.

Tatkräftige Unterstützung

Buntes Programm

Nach dem Gottesdienst, der von den Kindern mitgestaltet wurde, ging es in einem langen, von den Naabtaler Musikanten angeführten Festzug zum Kinderhaus St. Anna. Im Innenhof war Leiterin Christine Lippert die Freude darüber anzusehen, dass viele Kinder, deren Eltern und die dazugehörigen Familien gekommen waren. Ein herzliches Willkommen galt dem Träger der Einrichtung, Pfarrer Markus Ertl, Bürgermeister Georg Butz mit den Markträten, den Kirchenverwaltungen und den Pfarrgemeinderäten St. Anna und St. Josef.Mit einem Dankeschön bedachte die Leiterin alle Helfer, die zum Gelingen des Jubiläums beitrugen. "Ohne die tatkräftige Unterstützung des Elternbeirats mit seinem Vorsitzendem Tobias Egl wäre das Fest so nicht machbar gewesen," betonte die Leiterin. Pfarrer Markus Ertl erinnerte an die große Herausforderung 1997, dem zu klein gewordenen und den Anforderungen nicht mehr entsprechenden Kindergarten in der Kinderheimstraße einen Neubau für drei Kindergruppen folgen zu lassen. 2007 wurde zusätzlich eine Kinderkrippe, eine Mittagsbetreuung der Schulkinder und Mittagsspeisung eingeführt. Bürgermeister Georg Butz beglückwünschte die Kinder und Familien sowie das Kindergartenteam zum 20-jährigen Bestehen und wünschte weitere erfolgreiche Jahre.Kindergartenleiterin Christine Lippert verglich die Querverbindung zwischen der pädagogischen Arbeit mit den Kindern und den Rahmenbedingungen einer Einrichtung mit der Entwicklung von einer Raupe zum Schmetterling. So, wie die kleine Raupe gutes Futter, Fürsorge, Liebe und Zeit zum Wachsen und Gedeihen braucht, so brauchen auch die Kinder entsprechende Unterstützungen um sich positiv entwickeln zu können. Seitens des Trägers und der Gemeinde habe das Kinderhaus in all den Jahren auf die beste Unterstützung zählen können.Nach dem Mittagessen zeigten die verschiedenen Gruppen, was sie für das Jubiläum einstudiert hatten. Das Singspiel über die "Kleine Raupe Nimmersatt" der Abc-Kinder erntete ebenso viel Beifall wie der "Körperteil-Blues", den alle Kinder zusammen tanzten. Das rockige Sockentheater der Schulkinder und das Singspiel "eine kleine Raupe" der Krippenkinder lockten jede Menge Zuschauer an. Ein Zauberer brachte Groß und Klein zum Staunen und im Kasperltheater wurden Kurzgeschichten gespielt. Kreativität konnten die kleinen und großen Besucher beim Basteln beweisen und am Luftballonwettbewerb teilnehmen. Das Atemlos-Team mit Maximilian Pravida als Ansprechpartner und die Mitglieder der Diakonie unter der Regie von Stefan Bäumler ermöglichten dieses umfangreiche Aktionsangebot. Natürlich gab es neben den Grillspezialitäten tagsüber am Nachmittag Kaffee und ein Kuchenbuffet.