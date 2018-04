Vermischtes Wernberg-Köblitz

06.04.2018

Seit zehn Jahren sammelt das Zahnarztehepaar Manuela und Richard Rügamer freiwillig gespendetes Zahngold ihrer Patienten. Nun wurde es eingeschmolzen und ergab den erstaunlichen Betrag von über 5 000 Euro.

Das Ehepaar Rügamer wollte das Geld im Ort lassen, und so erhielten das Kinderhaus Marktzwerge, das Kinderhaus St. Anna, die Feuerwehr Oberköblitz und die Feuerwehr Wernberg je 500 Euro. 300 Euro gingen an das Kinderhaus St. Margaretha in Kemnath am Buchberg.Da die Ortsgruppe des BRK - wie berichtet - ein neues Fahrzeug anschaffen musste, konnten die Rettungssanitäterin Christina Sachs und Bereitschaftsleiter Karl-Heinz Dietl hocherfreut einen Scheck von 3000 Euro entgegennehmen.