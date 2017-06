Vermischtes Wernberg-Köblitz

14.06.2017

Höher, schneller, weiter: Am Wochenende wird die Faszination Modellbau und Technik vor und in der Conrad-Filiale Wernberg erlebbar.

Am 17. und 18. Juni stellt das Team der Conrad-Filiale für kleine und große Modellbaufans bei den Adrenalin-Tagen ein action- und abwechslungsreiches Lern- und Mitmach-Programm auf die Beine. Zeitgleich zu den Adrenalin-Tagen lädt die Filiale Wernberg am 18. Juni von 13 bis 17 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Auf mehr als 1500 Quadratmetern Eventfläche werden vor der Filiale an diesen beiden Tagen Modellbau-Träume wahr: Topmarken wie LRP, Hacker, Horizon Hobby, Absima, Tamiya, Multiplex, hpi-racing, Carson, Roxxy, Power Peak Team Associated, TeamC und natürlich Reely präsentieren ihre Neuheiten. Außerdem erwartet die Besucher jede Menge Action: Auf dem RC Offroad Race Track zeigen Buggy-Profis, welche Power in den Modellautos steckt. Außerdem stellen die Hersteller und das Conrad-Electronic-Adrenalin-Actionteam ihr Können rund um Quadrocopter-Stunts und Heli-Manöver sowie das Performance-Potenzial der Copter-Modelle unter Beweis. Im Drohnenzelt sowie der Try2Fly-Area können Modellbaufans selbst abheben, während sich beim Boxenstopp in der Tekkie-Werkstatt passionierte Conrad-Tekkies auf Gäste freuen.Außerdem stehen bei den Adrenalin-Tagen Live-Erlebnisse in den Bereichen Virtual Reality sowie 3D-Druck auf dem Programm. Und selbstverständlich kommt dank des Bratwurststands auch die Stärkung zwischendurch nicht zu kurz.Kinder bis 14 Jahre können zu jeder vollen Stunde beim Tamiya Kids-Cup mit einem RC-Car mitracen. Und wer wissen möchte, wie es ist, wenn mit Modellautos Ball gespielt wird, der kann sein fahrerisches Geschick beim Buggy-Fußball unter Beweis stellen. Und natürlich gibt es bei den Adrenalin-Tagen auch etwas zu gewinnen. Entsprechend der Öffnungszeiten der Conrad-Filiale Wernberg finden die Adrenalin-Tage am 17. Juni von 9 bis 18 Uhr und am 18. Juni von 13 bis 17 Uhr statt.