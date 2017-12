Adventliche Stunde in der Saltendorfer Kirche

Vermischtes Wernberg-Köblitz

20.12.2017

Die kleine Kirche ist anheimelnd geschmückt. Viele Kerzen brennen, als die adventliche Stunde beginnt. Was hat Damengymnastik damit zu tun? Die Gruppe arrangiert zum neunten Mal die Adventsfeier in Saltendorf.

-Saltendorf. Organisiert und finanziert wurde diese stimmungsvolle adventliche Stunde von der Frauen-Gymnastikgruppe unter der Leitung von Margit Mutzbauer und Gisela Graf. Für die nunmehr neunte Adventsfeier wurde der "Veeh-Harfen-Klang Wölsendorf" unter der Leitung von Agnes Herrmann eingeladen. Musiziert wurde auf neun Veeh-Harfen. Dazu spielten Angelika Wilholm auf der Gitarre und Ilona Lorenz auf der Querflöte. Die Gruppe begleitete den harmonischen zweistimmigen Gesang von Brigitte Götz und Angelika Wilholm. Aufgelockert wurde die Folge von adventlichen und weihnachtlichen Liedern durch instrumentale Weihnachtsmusik und durch besinnliche und auch heitere Geschichten, erzählt von Christa Radlsteiner.Veeh-Harfen sind relativ neuen Ursprungs und ähneln einer Kastenzither oder Tischharfe. Sie haben einen harmonisch schwebenden, feinen und zarten Klang. So kam bei Kerzenschein gleich bei den ersten Tönen festlich adventliche Stimmung bei den Zuhörern auf. Dazu passten die weihnachtlichen Liedertexte: "Es ist Advent - die schönste Zeit und Weihnachten ist nicht mehr weit" oder auch gefühlvolle Mundartlieder wie "Der Nebel zöigt eina".Nach einer besinnlichen Geschichte "Jetzt kommt sie, die stille, die ruhige Zeit" und dem "Barbara-Menuett", hatten die Besucher mit der Geschichte vom "alten Hartinger" auch etwas zum Schmunzeln. Hartingers in ganz Deutschland verstreuten Kinder schicken ihm ganz unterschiedliche Weihnachtsgeschenke. Er bedankt sich schriftlich bei jedem seiner Kinder, bringt aber nach dem Wirtshausbesuch Briefe und Couverts durcheinander, was zu humorigen Missverständnissen führt. Nach weiteren besinnlichen Liedern und kurzen Geschichten, wie "Eigentlich sollt's a staade Zeit sa", wurde zum Schluss gemeinsam "Macht hoch die Tür" gesungen. Die Musikgruppe wurde von den vielen Besuchern mit stehendem Beifall verabschiedet. Kirchenpfleger Jakob Mutzbauer bedankte sich bei der Gymnastikgruppe für die Organisation, bei Waltraut Maunz für die Weihnachtsdekoration und bei den Frauen für den Lichterschmuck. Als die Besucher weihnachtlich gestimmt die Kirche verließen, wurden sie von wirbelnden Schneeflocken nach Hause begleitet.