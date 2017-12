Vermischtes Wernberg-Köblitz

26.12.2017

Seit 1988 ist Albert Völkl im Ruhestand, doch auch nach fast 30 Jahren bestehen noch freundschaftliche Kontakte zur Flachglas. Gerne schauten Betriebsrat Josef Klinger, technischer Ausbildungsleiter Eduard Escherl und der frühere Betriebsrat Richard Thaller vorbei, um zu gratulieren. Für Bürgermeister Konrad Kiener war es der zweite Geburtstagsbesuch in seiner noch jungen Amtszeit. Siedlergemeinschaft, Nachbarn, Freunde und Verwandte wünschten Albert Völkl weiterhin viel Gesundheit.

Er freute sich über die vielen Telefonanrufe und Briefe. Sogar Gewerbeaufsichtsamt und Industrie- und Handelskammer dachten noch an den kontaktfreudigen Jubilar, der dem Prüfungsausschuss angehörte.Albert Völkl wurde im Sudetenland geboren. Er hatte seine Ausbildung am Technikum für Maschinenbau in Aussig noch keine zwei Wochen beendet, als er zur Luftwaffe eingezogen wurde. Pilotenausbildung, Kriegseinsatz, drei Jahre Gefangenschaft: In Wernberg-Köblitz fand Albert Völkl dann 1948 eine neue Heimat, in der Glasfabrik einen Arbeitsplatz. In der Anfangsphase wurde in der Sigla die Mitentwicklung von Spezialgläsern, die Konstruktion geeigneter Einbaumethoden für den Fahrzeugbau sein Metier. Unter seiner Federführung entstand später im Flachglas-Standort Wernberg die Werkschule für technische Berufe. Später wurde er mit dem Bereich Arbeitssicherheit betraut. Albert Völkl ist der älteste der Aufbaugeneration des Werks Wernberg nach dem Krieg. Er erlebte einen Treuhänder, sieben Werksleiter und fünf Namensänderungen der Firma. Nach 45 Jahren trat er in den Ruhestand. Albert Völkl freute sich sehr, als er beim 75-jährigen Flachglas-Jubiläum für seine lange Betriebstreue geehrt wurde.Mit Unterstützung seiner beiden Töchter kommt er im eigenen Haus noch gut zurecht. Sein Interesse gilt nach wie vor Sport und Politik.