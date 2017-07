Auf Festmeile flanieren

Vermischtes Wernberg-Köblitz

18.07.2017

Zur kulinarischen Festmeile wird der Marktplatz am Samstag, 22. Juli: Beim 13. Wernberger Bürgerfest servieren die Mitwirkenden regionale und internationale Speisen. Dazu gibt es Musik für jeden Geschmack.

Das Angebot

Grüne Tombola

Gut essen und mit Freunden plaudern: Das kommt an. Am Samstag wird die Ortsmitte von Wernberg-Köblitz rund um den Marktplatz, die Bachgasse, die Jahnstraße und die Hintere Gasse wieder zur Bürgerfestzone. Von den 20 mitwirkenden Vereinen und Anbietern haben 14 Speisen und Getränke auf ihrer Karte.Am Grill des Sportanglerbundes gibt es wieder die begehrten gegrillten Forellen und Makrelen. In der Pfanne des SPD-Ortsvereins bruzzelt Dotsch. Gerne gegessen werden die "Wernburger" der Wernberger Feuerwehr. Bei den "Naabtalern" gibt es diesmal belegte Brote. Die Spielgemeinschaft der Alten Herren Wernberg-Köblitz setzt auf Currywurst, Käse und Brezen, die SKK Glaubendorf auf Bratwürste und Käsekrainer. Auch ein Renner: Die Pizzas der Feuerwehr Oberköblitz. Am Döner-Stand bietet man türkische Spezialitäten an. Kaffee und selbst gebackene Kuchen servieren CSU und Frauen-Union. Sie bewirtschaften auch die Weinlaube. Der Bayernfanclub setzt mehr auf Bier und Radler. Getränke gibt es nahezu an jedem Stand. Die KJK Köblitz mixt Cocktails und der Wernberger Kirwaverein bestückt seinen Handwagen mit Hochprozentigem.Das Fest beginnt um 15 Uhr. Leider musste das Kinderprogramm reduziert werden. In den letzten Jahren hatte Dr. Loew soziale Dienstleistungen an der alten Schule ein Kinderparadies aufgebaut. Doch hier steht nun der neue Kindergarten. Die Bürgerfest-Koordinatoren Thomas Käsbauer, Maria Schlögl und Konrad Kiener, die von Marktgemeinde und Bauhof unterstützt werden, haben nun eine Hüpfburg und Kinderschminken am Parkplatz der Raiffeisenbank organisiert. Die Tennisabteilung des TSV Detag baut ein Übungsfeld in der Bachgasse auf.Musikalisch sind heuer die Naabtaler Musikanten wieder mit im Boot. Sie spielen in der Bachgasse. Am Marktplatz kommen die Oldie-Freunde bei der Loelgen Band auf ihre Kosten und zu späterer Stunde lockt es Rock- und Popfans in die Hintere Gasse: "Mashed Up" gab bereits am letzten Wochenende beim Nabburger Tonart-Festival eine gute Visitenkarte ab. Die Bewirtschaftung übernehmen die Rescue Buam.Mit dabei ist diesmal auch der Obst- und Gartenbauverein. Sein "Frühlingserwachen" in der TSV-Halle musste aus Brandschutzgründen entfallen. Die Gartler sind nun mit einem Losstand vertreten, an dem es Pflanzen zu gewinnen gibt. Wer Fragen zum Bürgerfest hat: Ansprechpartnerin ist Maria Schlögl, Telefon 0151/ 21215658.