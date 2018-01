Vermischtes Wernberg-Köblitz

26.01.2018

11

0 26.01.201811

Plötzlich ist alles anders: "Strabs" - die Straßenausbaubeitragssatzung - wird abgeschafft. Anlieger dürfen sich freuen. Allerdings wissen die Kommunen noch nicht, wie das in der Praxis umzusetzen ist. Abwarten heißt die Devise. Konkret betrifft dies die Schulstraße.

Der Ausbau wäre eigentlich im Frühjahr letzten Jahres vorgesehen gewesen, doch dann zog die Kommune angesichts der preislich zu hohen Angebote die Reißleine und vertagte das Thema. Die Anlieger hatten sich dann im Dezember 2018 mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, den Straßenbau nun in Angriff zu nehmen. Aber jetzt steht die Gesetzesänderung bevor. Bürgermeister Konrad Kiener plädierte in der Marktratssitzung dafür, das Projekt zurückzustellen. Kanal und Wasserleitung seien nicht so schlecht, dass man die Neuregelung nicht abwarten könnte. Die Ausschreibungsunterlagen seien zwar bereits fertig, doch die Arbeit "war nicht umsonst". Wenn die Maßnahme umgesetzt wird, habe man alles griffbereit in der Schublade, so Bürgermeister Kiener. Er schlug vor, das Projekt Ende des Jahres anzugehen und den Bau für 2019 vorzusehen.Die Endabrechnungen würden jetzt für die Austraße, den Wiesenweg, die Weidener Straße und das Saltendorfer Gassl fällig. Auch in diesen Fällen möchte die Gemeinde die Ausführungsbestimmungen in allen Konsequenzen abwarten. Anders gelagert ist der Fall in der Damelsdorfer Siedlung. Hier werden wie vorgesehen die Wasserversorgung und der Kanal verlegt, da man bis 2020 auf ein staatliches Förderprogramm zurückgreifen kann. Die Straße wird derzeit nicht erneuert. Dafür hatten sich die Anlieger ausgesprochen.Dritter Bürgermeister Georg Schlögl befürchtet im Jahr 2019 einen Auftragsstau und hohe Preise, würden doch jetzt alle Kommunen ihre derzeit geplanten Maßnahmen zurückstellen. In der Schulstraße sollte deshalb bereits heuer mit Kanal und Wasser begonnen werden. Markträtin Marianne Schieder riet von einer Aufsplittung ab, wisse man doch nicht, wie der vorgezogene Teil der Baumaßnahme dann im neuen Abrechnungsmodus bewertet werde. "Es wird einen Stichtag geben", prognostizierte Schieder. Mit einer Gegenstimme von Georg Schlögl entschied sich der Marktrat dafür, den Ausbau der Schulstraße auf das Jahr 2019 zu schieben und die jetzt anstehenden Endabrechnungen für die Austraße, den Wiesenweg, die Weidener Straße und das Gassl auszusetzen, bis Klarheit herrscht.