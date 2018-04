Bäume sind eingegangen

Vermischtes Wernberg-Köblitz

06.04.2018

Die Bäume, die im Zuge der Ortskernsanierung in der Nürnberger Straße gesetzt wurden, sind eingegangen. Dritter Bürgermeister Georg Schlögl verwies in der Marktratsitzung darauf, dass anscheinend beim Unterbau in den Pflanzlöchern Fehler gemacht wurden. Laut Bürgermeister Konrad Kiener ist die Gewährleistungsfrist abgelaufen. Die Kommune habe sich mit der Baufirma und dem Pflanzenbaubetrieb auf eine Drittelung der Kosten verständigt. Bild: Völkl