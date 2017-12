Vermischtes Wernberg-Köblitz

Zuerst die gute Nachricht: Die Sanierung des Oberköblitzer Friedhofs ist durchaus gelungen. Die schlechte Nachricht: Sie ist viel teurer als veranschlagt.

Die Wege sind neu gepflastert, die Bereiche zwischen den Gräbern mit Split versehen, die Mauer ist abgebrochen. Aus den ursprünglich prognostizierten 91 000 Euro wurden jedoch 138 000 Euro (wir berichteten). Beim Mauerabbruch, der nach einer Entscheidung des Bauausschusses umfangreicher als geplant ausfiel, musste viel mit der Hand gearbeitet werden. Aufwendiger war auch die Sanierung der Grabzwischenbereiche. Nun liegt die Schlussrechnung der Firma vor: Die Markträte schluckten in der letzten Sitzung, als sie die Zahl 155 957 Euro hörten, also noch einmal 17 846 Euro mehr.Bürgermeister Konrad Kiener berichtete in seiner ersten von ihm geleiteten Marktratssitzung, dass als Ursache für die höheren Kosten die exaktere Erfassung der Massen bei der Schlussrechnung, vor allem für die Bereiche zwischen den Gräbern, angeführt wird. Hier wurde ursprünglich angenommen, dass nur drei Zentimeter Deckschicht abzutragen und neuer Split aufzubringen sei. Als man dann die Deckschicht entfernt hatte, stellte die Firma fest, dass das Rohplanum derart unförmig war, dass in Abstimmung mit den vorhandenen Höhen der Grabeinfassungen erst ein Profilausgleich mit Schotter nötig ist, auf den dann Split als Deckschicht aufgetragen werden kann. Die Massen dieses Profilausgleichs waren bei der Prognose der Schlussrechnung noch nicht exakt erfasst und wurden nun in der Schlussrechnung präsentiert. Damit erhöht sich auch die Honorarsumme des Planers um rund 4000 Euro. Bürgermeister Konrad Kiener teilte den Markträten mit, dass er eine Eilentscheidung getroffen und die Summe freigegeben habe, da die Gemeinde sonst noch über 3000 Euro Skonto verloren hätte.Die Kostenmehrung hätte die Firma während der Bauphase abschätzen und mitteilen müssen, meinte Marktrat Gerhard Bäumler. "Wir können die Situation nicht mehr ändern", so Konrad Kiener. "Doch wir werden für die Zukunft daraus lernen."