Der Duft von Weihnachten

Vermischtes Wernberg-Köblitz

04.12.2017

6

0 04.12.2017

"Wir sagen euch an den lieben Advent" singen die Kinder der Grundschule Wernberg-Köblitz beim Weihnachtsmarkt. Der Applaus ist ihnen gewiss. Auch heuer kommen die Besucher in Scharen auf den Marktplatz.

Als es langsam dunkler wird, die Lichter des Christbaums und der Buden glänzen, kommt bei adventlicher Hintergrundmusik Vorweihnachtsstimmung auf. Und als die Kinder "Schneeflöckchen, weiß Röckchen" singen, fängt es auch noch zu schneien an. Dazu liegen noch Düfte von Glühwein, Punsch, Bratwürstchen und Steaks, aber auch von Crepes, "heißer Winterpflaume" und "Glühspritz" in der Luft. Aufwärmen kann an sich an den raffinierten Feuerstellen: Alte Waschmaschinentrommeln, die von Hans Fischer mit Holz bestückt werden. Das Organisationsteam mit Maria Schlögl, Franziska Gradl, Stefan Mutzbauer und den Mithelfern der Marktgemeinde freute sich über die vielen Gäste und das große Angebot an den Buden.So gab es beim BRK und beim Pfarrgemeinderat Wernberg Punsch. Dr.Loew Soziale Dienstleistungen bot Deko-Gegenstände aus Holz an. Die Feuerwehren Oberköblitz und Wernberg versorgten die Besucher mit leckeren Knackwürsten, Bratwürsten, Steaks und Getränken. Beim Frauenbund Wernberg konnte man gebastelte Sachen, Plätzchen und Eingemachtes kaufen. Dabei war auch die Mittelschule Wernberg-Köblitz mit Ton- und Holzarbeiten, Lampenschirmen und Engeln. Die Elternbeiräte vom Kinderhaus St.Anna und der Kindertagesstätte St.Josef hatten Waffeln, Plätzchen, Crepes und Kaffee, aber auch Gulaschsuppe, kalte Getränke und selbst gemachte Liköre nebst Geschenkideen im Angebot. Auch der Kirwaverein beteiligte sich mit Schnäpsen, Bier und Chili con Carne. Die Freien Wähler boten Eier-Punsch und Bienenprodukte an.Die SPD-Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder ließ es sich wiederum nicht nehmen und verkaufte persönlich für Unicef und Fairtrade im "Eine Welt Laden". Mit dem Kauf eines Lebkuchens konnten die Besucher an einer Verlosung teilnehmen. Erster Preis war eine Reise nach Berlin. Bei den Brausportfreunden konnte man Weihnachtsbier, Zoigl, englisches Starkbier und heiße Winterpflaume mit Sahnehaube genießen. Die vielen Besucher machten vom umfangreichen Angebot regen Gebrauch, und auch die zahlreichen Kinder kamen voll auf ihre Kosten. Am Begleitprogramm beteiligten sich halbstündlich im Wechsel die Kinder der Marktzwerge Wernberg, der Kindertagesstätte St. Josef und des Kinderhauses St.Anna sowie der Chor der Grundschule mit gefühlvollen Advents- und Weihnachtsliedern. Und für die Kinder hatte der Nikolaus noch ein kleines Geschenk dabei. "Es hat einfach wieder alles gepasst", freute sich Maria Schlögl.