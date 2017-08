Die Anlieger entscheiden

Vermischtes Wernberg-Köblitz

03.08.2017

7

0 03.08.2017

Arbeit "im Untergrund" hatte der Marktrat zu leisten. In Neunaigen werden neue Regenwasserkanäle geplant, das Regenüberlaufbecken an der Naabbrücke muss saniert werden. Die Damelsdorfer Siedlung braucht einen neuen Mischwasserkanal und folglich auch eine neue Straßendecke. Da sie zum 80 Prozent die Anlieger zahlen müssen, sind zeitliche Spielräume möglich.

Keine zweite Ausfahrt

Frühe Ausschreibung

In der Damelsdorfer Siedlung muss der Mischwasserkanal inklusive Haus- und Sinkkastenanschlüssen erneuert werden. 310 Meter werden auf 160 000 Euro brutto veranschlagt (Kostenträger Markt). Es gibt 139 000 Euro Förderung. Für die östliche Anbindung zur Kreisstraße sind 46 000 Euro angesetzt (Kostenträger Markt), für die Erschließungsstraße 212 000 Euro (80 Prozent Anlieger, 20 Prozent Markt), für die westliche Anbindung der Erschließungsstraße zur Kreisstraße (Asphaltdecke) 4000 Euro (Markt). Die Baumaßnahme soll im Januar 2018 mit der Erneuerung der Wasserleitungen nach Fischberg und Saltendorf ausgeschrieben werden. Von seiten der Marktverwaltung wurde nun im Zuge dieser Planungen noch ein Aspekt zur Diskussion gestellt: Es würde für 88 000 Euro eine weitere Straßenanbindung im Westen möglich. Davon hätten die Anlieger 80 Prozent zu zahlen.Die Erschließungsstraße sei eigentlich noch recht gut, es gebe auch keine Rohrbrüche, meinte Zweiter Bürgermeister Alexander Werner. Dem widersprach Bauamtsleiter Stefan Ott: Der Kanal aus den 60er Jahren sei verbraucht. Marktrat Konrad Kiener sah dies auch so. Doch müsse die Straßendecke gleich mit gemacht werden oder könne man diese Maßnahme noch einige Jahre aufschieben, damit sich die Anlieger finanziell darauf einstellen können? Stefan Ott hielt aus fachlicher Sicht nichts davon: "Irgendwann müssen wir es ja doch machen". Quer durch die Parteien kristallisierte sich die Meinung heraus, die Anlieger selbst darüber entscheiden zu lassen. Die zur Diskussion gestellte zweite Ausfahrt wurde für nicht erforderlich gehalten.Marktrat Christian Liebl fragte nach, ob es noch eine Möglichkeit der Kanalsanierung gebe, ohne die Straße aufzureißen. Gibt es: Das Inliner-Verfahren. Doch dafür sei diese Maßnahme zu groß, so Stefan Ott. Der Vorentwurf wird nun in einer Anliegerversammlung besprochen.Im Frühjahr 1018 nimmt der Landkreis den Ausbau der Kreisstraße SAD 54 - Ortsdurchfahrt Neunaigen in Angriff. Dabei soll der 45 Jahre alte Regenwasserkanal, der zum Teil noch durch Privatgrundstücke verläuft und überbaut ist, ausgetauscht werden. Bei 600 Meter inklusive der zugehörigen Haus- und Sinkkastenanschlüsse betragen die Kosten 250 000 brutto. Die Förderung beläuft sich auf 450 Euro pro Meter. Der Straßenoberbau ist dann Sache des Landkreises. Das wirtschaftlichste Honorarangebot für die Planungsleistungen kam vom Ingenieurbüro Schultes aus Grafenwöhr mit 19 992 Euro.Ein Projekt schiebt der Markt schon einige Jahre vor sich her: Das Regenüberlaufbecken an der Naabbrücke ist sanierungsbedürftig. Außerdem müssen die beiden vorgeschalteten Becken sinnvoll in die Steuerung eingebunden beziehungsweise alle drei Becken an die Kläranlage angebunden werden. Die grob geschätzten Kosten für den baulichen Teil betragen 100 000 Euro, für die Maschinentechnik 120 000 Euro, für die Elektro- und Steuerungstechnik 120 000 Euro. Wahrscheinlich kann auch diese Maßnahme zu 70 Prozent über die "RZ Was 16" gefördert werden, teilte Bürgermeister Georg Butz den Markträten mit.Doch bevor Fördertöpfe geöffnet werden, muss eine Entwurfsplanung auf den Tisch. Da die Sanierung im März 2018 vorgesehen ist, sollen Planung und Ausschreibung im Dezember/Januar abgeschlossen sein. Das sei der günstigste Zeitpunkt, "bevor die Firmen voll sind", so Butz. Mit den ersten drei Leistungsphasen wurde das Büro Seuß aus Amberg für knapp 40 000 Euro beauftragt.