Die beste Aufklärungsquote

Vermischtes Wernberg-Köblitz

14.06.2017

2

0 14.06.2017

240 Straftaten stehen im Jahr 2016 für Wernberg-Köblitz in der Statistik der Polizeiinspektion Nabburg. Das sind zwar 17 mehr als im Vorjahr, doch das ist auch auf zehn Jahre gesehen der zweitniedrigste Stand. Die Zahl lag 2008 schon mal bei 431. Die Aufklärungsquote dafür kann sich sehen lassen.

An der Autobahn

Keine Schwerpunkte

Sie toppt mit 70,83 Prozent sogar die Vorjahreszahl 70,44. Zum Vergleich: Im Jahr 2014 lag man bei 47,88 Prozent. In einem Gespräch unterbreiteten der Leiter der Polizeiinspektion Nabburg, Erster Polizeihauptkommissar Günther Vierl, und sein Stellvertreter Stefan Weinberger im Wernberg-Köblitzer Rathaus Bürgermeister Georg Butz und Verwaltungsleiter Stefan Falter die aktuellen Zahlen, die aufzeigen, wie es um die Sicherheit bestellt ist.Der einzige, aber erschütternde Fall von Gewaltkriminalität war 2015 der Mord an Dieter Loew. Im Vorjahr trug sich dann ein Familiendrama zu, bei dem ein Ehemann seine thailändische Frau tötete. Außerdem gab es noch sieben Fälle von gefährlicher Körperverletzung, die sich aber zu einem großen Teil im häuslichen Bereich oder mit einschlägig bekannten Tätern zutrugen.Die Fälle von Straßenkriminalität stiegen von 18 auf 27. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 18 der niedrigste Wert der letzten zehn Jahre war. Im Jahr 2008 wurden 63 Fälle registriert. Die Zahl der Straßendiebstähle hat sich mit 13 im Vergleich zum Vorjahr (12) kaum verändert. Die Diebstähle stiegen von 43 auf 51, lagen 2009 aber auch schon bei 92.Bei den Wohnungseinbrüchen und -diebstählen war die Kommune 2014 auf der Insel der Glückseeligen. 2015 gab es 2, im Vorjahr 3 Fälle von schweren Diebstählen in Wohnungen. Einer davon wurde geklärt. Bei den Wohnungseinbrüchen spielt die Autobahn eine Rolle. Auf einer Karte könnte man die Stecknadeln bei Schwarzenfeld, Schmidgaden, Nabburg, Pfreimd und Wernberg setzen, so Günther Vierl.Die Diebstähle aus Autos sanken von 7 auf 4, die Pkw-Diebstähle von 2 auf 3. "Keyless Go" heißt das Zauberwort für Diebe, die teure Autos mit Funkfernsteuerung "knacken". Gesunken sind die Vergehen nach dem Ausländer- und Asylverfahrensgesetz - von 17 auf 6. Das hat aber damit zu tun, dass es im Jahr 2015 einen großen Aufgriff von Flüchtlingen gab, die Schleuser bei Wernberg abgesetzt hatten. Bei den Rauschgiftdelikten ist die Zahl mit 20 (18) relativ gleich geblieben. "Das ist ein reines Kontrolldelikt", so Vierl. "Wenn nicht kontrolliert würde, wären wir auf Null." In Wernberg-Köblitz, am Autobahnkreuz, laufen jedoch viele Kontroll- und Fahndungseinheiten zusammen.Mit der Aufklärung von 170 Straftaten und der Quote von 70,83 Prozent in Wernberg-Köblitz kann Bürgermeister Georg Butz gut leben. Es gibt in der Marktgemeinde auch keine Kriminalitätsschwerpunkte. Einer lag in der Vergangenheit bei der Autobahntankstelle im Industriegebiet West. Da wurden im Jahr rund 80 Tankbetrügereien gezählt. Das hat sich mit der Videoüberwachung geändert. 2015 wurden 25 und 2016 nur 9 Fälle gezählt.