Vermischtes Wernberg-Köblitz

19.01.2018

An Dreistigkeit kaum noch zu überbieten: Ein Dieb schleicht sich in Saltendorf ins Schlafzimmer ein, wird von der Hausbesitzerin überrascht und flieht. Eine Großfahndung der Polizei läuft an, doch der Mann versucht wenig später an einem anderen Ort erneut sein "Glück".

Zweiter Versuch

Festnahme in Diendorf

-Saltendorf. (cv) Es geschah am Donnerstagmittag gegen 11.30 Uhr: Ein zunächst unbekannter Mann betrat durch eine offen stehende Kellertüre ein Anwesen in Saltendorf. Dort schlich er sich ins Schlafzimmer auf der Suche nach Diebesgut, obwohl sich die Anwohner im Haus beziehungsweise im Hof des Anwesens aufhielten. Im Schlafzimmer wurde der Mann dann von der Hausbesitzerin überrascht, als er sich gerade am Nachttisch zu schaffen machte. Die Frau schrie, der Mann flüchtete aus dem Anwesen.Weitere Hausbewohner, die durch den Schrei auf den Vorfall aufmerksam geworden waren, verfolgten den Täter. Dem Mann gelang zunächst die Flucht. Die sofort verständigte Polizei war mit mehreren Streifen im Einsatz, wobei in die Fahndung auch ein Hubschrauber mit eingebunden wurde. Obwohl der 32-Jährige nur knapp entkommen konnte, war der Täter so dreist, dass er wenig später sein Glück im Nabburger Ortsteil Diendorf versuchte.Als er durch einen Garten am Schwarzen Marterl schlich, wurde er von der Hausbesitzerin erwischt und angesprochen. Zudem alarmierte sie die Polizei. Der Mann suchte in Richtung Diendorf das Weite. Seine Flucht dauerte nicht lange. Die Beamten nahmen den Dieb in unmittelbarer Nähe in der Schwarzacher Straße fest. Seine 25-jährige Begleiterin, die ihn mit dem Auto chauffierte, konnte im Zuge der Fahndung ebenfalls verhaftet werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Pärchen auch im Raum Weiden und Amberg auffiel. Beide wurden erkennungsdienstlich behandelt. Nach Würdigung der Gesamtumstände durch die Staatsanwaltschaft - und Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten zur Sicherung des Strafverfahrens - wurde das Duo entlassen. Die Ermittlungen dauern noch an.