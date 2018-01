Vermischtes Wernberg-Köblitz

11.01.2018

In der Pfarrei St. Anna in Wernberg wurden zwei Gläubige mit dem Dienst des Kommunionhelfers beauftragt. Bei einem Gottesdienst führte Pfarrer Markus Ertl sie offiziell in ihr Amt ein. Elfriede Wicke und Petra Hartinger hatten am entsprechenden Kurs für Kommunionhelfer im Haus Werdenfels teilgenommen. Nun war für sie ein besonderer Tag: Ihnen wurde die Urkunde mit der bischöflichen Beauftragung feierlich überreicht.