14.08.2017

Die Feuerwehr Oberköblitz feiert vom 18. bis 20. August ihr 145-jähriges Bestehen, verbunden mit der Segnung des neuen Löschfahrzeuges. Dazu hat sie sich ein tolles dreitägiges Festprogramm einfallen lassen. Am Freitag steht die Flashover Night - eine Beachparty mit DJ Ben Aux - auf dem Programm, Einlass ab 20 Uhr - bis 21 Uhr ist der Eintritt frei, danach drei Euro. (Mindestalter 16 Jahre - Ausweiskontrolle).

Mittagessen Mittagessen gibt es am Sonntag ab 11.30 Uhr im Festzelt der Feuerwehr (gegen Vorbestellung). Anmeldung ab sofort bis spätestens Freitag, 18. August unter www.feuerwehr-oberköblitz.de oder beim Vorsitzenden, Markus Eichstätter, Telefon 0171/5232494.

Am Samstag beginnt um 17 Uhr der Festbetrieb (Aufstellung der Vereine um 17.30 Uhr zum Kirchenzug). Um 18 Uhr wird in der St.-Emmeram-Kirche der Festgottesdienst gefeiert, anschließend Fahrzeugsegnung auf dem Dorfplatz in Oberköblitz. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernimmt Bayerisch Blech. Nach den kirchlichen Feierlichkeiten steht ein Bayerischer Abend, ebenfalls mit Bayrisch Blech, auf dem Programm.Am Sonntag ist dann Familientag. Um 10 Uhr lädt die Feuerwehr Oberköblitz zum Frühschoppen ein, ab 11.30 Uhr gibt es im Festzelt dann Mittagessen. Ab 14 Uhr sorgt Thomas Schatz für die musikalische Unterhaltung. Auf die Kinder warten ein Sandberg, eine Hüpfburg, Bootsfahrten auf der Naab und vieles mehr. Außerdem gibt es eine Fahrzeug- und Geräteschau und um 16 Uhr sind die Besucher zu einer Schauübung willkommen. Veranstaltungsort ist natürlich wieder der Festplatz in Oberköblitz, an der Naab. Für das leibliche Wohl ist mit Grillspezialitäten, Pizzas aus dem Steinofen (am Samstag und Sonntag), Kaffee und Kuchen sowie regionalen Bierspezialitäten gesorgt. Auch eine Bar gibt es wieder, die insbesondere am Freitag zur Beachparty passende Cocktails, Longdrinks und Shots anbieten wird.