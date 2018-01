Vermischtes Wernberg-Köblitz

09.01.2018

Kommandant Christian Demleitner legt eine beeindruckende Jahresbilanz der Feuerwehr Oberköblitz vor: 5800 Stunden im Dienst an der Allgemeinheit.

5800 Einsatzstunden

Kinder begeistert

Vorsitzender Markus Eichstätter berichtete bei der Jahreshauptversammlung im gefüllten Saal des Gasthofs Sperl, dass der Verein weiter gewachsen ist: Ihm gehören 324 Mitglieder, davon 60 aktive Feuerwehrleute und 8 Feuerwehranwärter an. Eichstätter berichtete von zahlreichen kirchlichen Festen und Veranstaltungen einheimischer und auswärtiger Vereine, an denen man teilnahm, sogar in Velden am Wörther See und anlässlich der Feierlichkeiten der 40-jährigen Partnerschaft in Wernberg in Kärnten. Aktiv beteiligte sich die Wehr am Aufstellen des Maibaums am Marktplatz, des Kirwabaums in Diebrunn, beim Bürgerfest und Weihnachtsmarkt. Höhepunkt im Vereinsleben war das dreitägige Naabfest mit Segnung des neuen Löschfahrzeugs. Der Vorsitzende bedankte sich bei allen Aktiven, Helfern und Gönnern.Nach dem positiven Kassenbericht von Claudia Klinger ergriff Kommandant Christian Demleitner das Wort. Vier Feuerwehranwärter konnte er zu Feuerwehrleuten ernennen: Wolfgang Hammerl, Lino Bäumler, Andreas Lang und Nicolas Weiß. Er stellte ausführlich die Personalsituation dar und berichtete von den zahlreichen Übungen, Fortbildungen, Lehrgängen und Leistungsprüfungen, die bewältigt wurden und notwendig sind, um auf die vielfältigen Einsätze und technischen Hilfsleistungen vorbereitet zu sein. Das beinhaltete auch die Einweisung in das neue Fahrzeug.Demleitner bedankte sich auch beim Jugendwart Florian Jäger und seinen beiden Helfern Dominik Friedl und Sebastian Danzl für die hervorragende Nachwuchsarbeit. Sein beachtliches Resümee: Bei 110 Einsätzen wurden von den Aktiven 2563 Einsatzstunden geleistet. Mit den restlichen Stunden für Wartung, Aus- und Fortbildung ergibt das eine Gesamtzeit von 5800 Einsatzstunden.Zu Gast bei der Feuerwehr waren Kinder der Kindertagesstätte St. Josef sowie die dritte Klasse der Grundschule, die nach Vorführungen mit Einsatzfahrzeugen zur Schule zurücktransportiert wurden und so ein unvergessliches Erlebnis hatten. Jugendwart Florian Jäger berichtete von zahlreichen positiven Ausbildungsaktivitäten: Neun Jugendfeuerwehranwärter leisteten 750 Stunden. Es gab aber auch Ausflüge und gesellige Unternehmungen.Kreisbrandmeister Dieter Schweiger und Bürgermeister Konrad Kiener bedankten sich für die große Einsatzbereitschaft und die vielen Stunden Dienst im Ehrenamt für die Allgemeinheit.