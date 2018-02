Vermischtes Wernberg-Köblitz

26.02.2018

Seit 15 Jahren zählt die Firma Maschinen- und Fahrzeugbau Schlögl GmbH zu den Förderern von Africa Luz. Jüngster Beleg ist eine 2800-Euro-Spende, die Geschäftsführer Stefan Schlögl an den Vorsitzenden Dieter Dausch und die ehrenamtliche Geschäftsführerin Bärbel Birner überreichte.

2003 kamen sieben Hirschauer auf die Idee, eine Benefiz-Radsportveranstaltung ins Leben zu rufen. Ein Rundkurs von Wernberg-Unterköblitz über Oberwildenau, Rothenstadt, Pirk, Luhe-Wildenau zurück nach Wernberg-Unterköblitz erschien als optimal. Angesichts des guten Zwecks erklärte sich die Firma Schlögl bereit, ihr Betriebsgelände für den "Pirker Kreisel" als Start- und Zielgelände zur Verfügung zu stellen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Im August 2017 zählte man 222 Teilnehmer, die 16 933 Kilometer zurücklegten und so 3125 Euro für Africa Luz erradelten beziehungsweise erliefen. Damit erhöhte sich die Gesamtspendensumme auf 26 432 Euro. Die stockte die Unternehmerfamilie, die alle Jahre ebenso wie eine Firmenmitarbeiter-Abordnung mit am Start sind, auf. Dausch und Birner können das Geld gut brauchen. Für die Sanierung des durch das Hochwasser stark beschädigten Kinderhauses in Nepal benötigt man ebenso Geld wie für die Anschaffung neuer Nähmaschinen für die Nähschule.