Für Kinder ein Traum

Vermischtes Wernberg-Köblitz

11.08.2017

Vor 40 Jahren wurde ein Wunsch Wirklichkeit: In der kinderreichen Feistelholz-Siedlung wurde anstelle eines ursprünglich geplanten Gemeindezentrums der Kinderspielplatz Feistelholz angelegt. Die "Spielplatzfreunde" engagieren sich beständig dafür.

Im Ortsteil Unterköblitz sollte ursprünglich in der noch neuen Feistelholz-Siedlung ein Gemeindezentrum entstehen. Aber die vielen jungen Familien sahen einen Kinderspielplatz als viel wichtiger an und konnten sich durch schriftliche Eingaben an die Kommune durchsetzen. Aus einer Idee wurde eine Erfolgsgeschichte. Von Anfang an engagierten sich ehrenamtlich und unentgeltlich Eltern und Familien für den Erhalt und die Pflege des prämierten Kinderspielplatzes. Auch heute nennen sie sich noch die "Spielplatzfreunde".Die Marktgemeinde hatte ein freies Grundstück unter der Auflage zur Verfügung gestellt, dass der Kinderspielplatz in Eigenregie der Anwohner stehen müsse. Im Winter 1976/77 begannen die Anlieger mit den Rodungsarbeiten, nach knapp drei Monaten war der Wald abgeholzt. Die "Feistelholzer" fanden viel und großzügige Unterstützung aus der Bevölkerung, der Geschäftswelt, Banken und sogar vom damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Alfons Goppel.Das Gründungsjubiläum wird seit 1978 stets an Mariä Himmelfahrt mit einem Kinderspielplatzfest gefeiert. Auch nach 40 Jahren ermöglichen es die "Spielplatzfreunde Feistelholz", dass die Kinder sich hier immer noch austoben können. Damit dies so bleibt, investieren die Mitglieder bis zu 2000 unentgeltliche Arbeitsstunden im Jahr. Der Kinderspielplatz Feistelholz ist nicht ohne Grund ein Anziehungspunkt in der Region. Das liebevolle Engagement spiegelt sich in verschiedenen Prämierungen als einer der schönsten Kinderspielplätze der Oberpfalz. Träger ist die Marktgemeinde. Die "Spielplatzfreunde" kümmern sich um Unterhalt und Instandhaltung. Der Erlös diverser Aktionen fließt in diese Kasse. Größere notwendige Maßnahmen übernimmt der Bauhof und es gibt auch immer wieder Spenden.Warum dieses Engagement? "Weil es für unsere Kinder sonst diesen Spielplatz nicht mehr geben würde", meint der Sprecher der "Spielplatzfreunde", Thomas Schlosser. 25 Erwachsene kümmern sich um das Kinderparadies - inzwischen nicht nur aus der Siedlung, sondern aus allen Ortsteilen der Marktgemeinde.