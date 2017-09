Vermischtes Wernberg-Köblitz

25.09.2017

23

0 25.09.201723

Diese Nachricht kommt für die evangelischen Gemeindemitglieder völlig überraschend: Pfarrer Georg Hartlehnert gibt sein Amt als Gemeindepfarrer zum Ende des Jahres ab. Laut einer Mitteilung des evangelisch-lutherischen Dekanat verkündete der Geistliche im Sonntagsgottesdienst, dass der Landeskirchenrat seinem Antrag auf Beurlaubung im persönlichen Interesse stattgegeben habe.

"Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Man hängt doch sehr am Gewohnten und wächst mit der Zeit mehr und mehr mit seiner Gemeinde zusammen", gab der Seelsorger zu. Er betreut seit April 2014 die Evangelischen rund um Wernberg-Köblitz, Luhe, Kemnath am Buchberg und Trausnitz. "Theologische Fragen haben mich immer interessiert. Deshalb habe ich mich als Jugendlicher auch für das Theologiestudium entschieden", erläuterte er. "Aber sehr bald musste ich feststellen, dass der Beruf des Pfarrers nicht zu meiner Person passt." Jetzt sei die Zeit gekommen, den Kopf nochmals frei zu bekommen für anderes. "Ihnen in der Gemeinde wünsche ich, dass Sie im nächsten Jahr sehr schnell eine neue Pfarrerin oder einen neuen Pfarrer bekommen", sagte Hartlehnert laut Mitteilung.Der Kirchenvorstand zeigte sich betroffen, äußerte aber auch Verständnis für die Entscheidung. "Es ist sehr schade, dass uns Pfarrer Hartlehnert nach knapp vier Jahren schon wieder verlässt. Wir haben wirklich gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet", fasst Irene Kaschner, die Vertrauensfrau des Kirchenvorstands, die Stimmung im Leitungsgremium der Gemeinde zusammen. Pfarrer Georg Hartlehnert studierte Evangelische Theologie in Erlangen und Tübingen. Parallel dazu absolvierte er ein Studium der Kirchenmusik in Erlangen. Nach seiner Vikariatszeit in Neuötting/Altötting arbeitete er von 1991 bis 1998 als Seelsorger in Metten. Daran schloss sich ein Studium der Architektur mit dem Abschluss als Diplom-Ingenieur (FH) in Regensburg an.Von 2004 bis 2014 hatte er die Pfarrstelle in Bogen im Landkreis Straubing-Bogen inne. Im April 2014 trat Pfarrer Hartlehnert seinen Dienst auf der halben Pfarrstelle in Wernberg-Köblitz an. Gut 600 Evangelische gehören zur Kirchengemeinde. Die offizielle Verabschiedung wird voraussichtlich am Sonntag, den 7. Januar 2018 stattfinden.