Vermischtes Wernberg-Köblitz

20.07.2017

20.07.2017

Wenn das Herz in eine lebensgefährliche Rhythmusstörung gerät, kann ein Defibrillator - kurz Defi genannt - mittels Elektroschock den normalen Herzrhythmus wieder herstellen. Minuten können dabei über Leben und Tod entscheiden. Dies kann aber nur gelingen, wenn ein Defi in greifbarer Nähe ist. Die Ersthelfer der Flachglas GmbH wurden bei ihrer jährlichen Weiterbildung mit diesem Sachverhalt konfrontiert. Bei den Teilnehmern reifte daher die Idee, den firmeneigenen Defibrillator auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Mit ihrem Anliegen stießen sie bei Werksleiter Michael Kettler, Sicherheitsfachkraft Ronald Hösch und Werksarzt Franz Josef Butz auf offene Ohren. Seit Montag ist der Defi im Sanitätsraum am Haupteingang stationiert und für die Allgemeinheit zugänglich. Die Pforte ist rund um die Uhr besetzt. Ein entsprechendes Schild am Gebäude weist auf den Defi hin.Der Umgang mit einem Defibrillator ist denkbar einfach. Das Gerät gibt dem Benutzer genaue Anweisungen, was zu tun ist. Um den Benutzer noch mehr Sicherheit beim Umgang mit dem Gerät zu geben, bietet der BRK-Ortsverband zusätzlich eine zweistündige Schulung an. Christa Sachs, Fachkraft beim "Helfer vor Ort" (HvO) übernimmt diese Ausbildung. Ein entsprechender Schulungstermin wird noch bekannt gegeben.