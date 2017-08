Hemmschuhe immer größer

Vermischtes Wernberg-Köblitz

31.08.2017

2

0 31.08.2017

Es ist eine kleine Gruppe - 20 Leute. Für sie nehmen sich maßgebliche Vertreter der Rewag und der Firmengruppe Bögl Zeit, um in Zeiten von 10-H und neuer Ausschreibungsverfahren für Windkraftanlagen einen "Lagebericht" zum Windpark Deindorf zu geben. Vor zwei Jahren nahm er seinen Betrieb auf.

"Ein Schmarrn"

Die Absatzmärkte

-Deindorf. Hermann Meiller vom Kulturforum interessierte, wie die Deindorfer "Windernte" aussieht. Er und seine Gruppe wurden von kompetenter Seite informiert. Von der Rewag waren Prokurist Karl-Wolfgang Brunner und Andreas Sixt, vom Bauunternehmen Bögl Andreas Hirscheider - Leiter Betriebsführung - gekommen. Zur Gruppe stieß auch Bürgermeister Georg Butz.Die Rewag Regensburg steht für die Energie- und Trinkwasserversorgung von über 200 000 Privathaushalten und Geschäftskunden. Seit Jahren setzt das Unternehmen auch auf Photovoltaik, Biogas und Windkraftanlagen. Zwei Windräder stehen in Deindorf. 1100 Tonnen wiegt ein Fundament. Im Bögl-Werk Sengenthal - das Unternehmen ist bei Windkraftanlagen Marktführer - entstanden die Hybridtürme: Nabenhöhe 141, Rotorblattdurchmesser 117 Meter, Gesamthöhe bis zur Rotorblattspitze 200 Meter. Die Nordex-Anlagen mit je 2,4 Megawatt Leistung erzeugen 13 Millionen Kilowattstunden. "Das entspricht einem Jahresbedarf von 3700 Einfamilienhäusern", so Brunner. Die Co2-Ersparnis beläuft sich pro Jahr auf 6845 Tonnen.Dem Bau gingen Druck- und Bodenversuche voraus. Es gab artenschutzrechtliche Gutachten. Die Anlage schaltet laut Andreas Sixt nicht nur bei Sturm ab, sondern auch bei den errechneten Schattenwurfzeiten auf Häuser oder wenn - wie bei der Wiesbadener Anlage - Kraniche auf ihren Zugstrecken unterwegs sind. Auch in Deindorf gab es ein Fledermausmonitoring, müssen die Rotorblätter hin und wieder zu bestimmten Zeiten still stehen. Das von Windkraftgegnern heraufbeschworene Bild von "zerfetzten Vögeln" ist für Sixt "schlichtweg ein Schmarrn". Weder in Deindorf, noch bei den anderen Rewag-Anlagen sei ein toter Vogel gefunden worden. "Sie fliegen ja auch nicht gegen einen Baum oder einen Hochspannungsmasten."In regelmäßigen Abständen werden die beiden Deindorfer Windräder von Rewag und Bögl gecheckt. Mit dem Aufzug geht es sieben bis zehn Minuten hoch. Die Turmsegmente werden kontrolliert, die Gondel, Bremsscheiben, Elektrotechnik, eventuelle Kältebrüche. Das Windrad nutzt das Auftriebsprinzip. Die Luft strömt an den Rotorblättern vorbei, die so bewegt werden. Die Energie wird an den Generator weitergeleitet, der sie in Strom umwandelt.Bisher gingen weder bei Rewag noch bei der Gemeinde Beschwerden über die Anlage ein. Für sie gibt es eine Rückbaugarantie zum Ende der Betriebszeit. Die Zukunft sieht in Deutschland nicht rosig für Windkraft aus. Bögl schafft sich unter anderem Standbeine in Finnland, Schweden und den USA. Mit einem Mobilwerk wird der thailändische Markt erschlossen.In Wernberg-Köblitz sind weitere fünf Anlagen am Feistelberg geplant. Hier läuft derzeit das entsprechende Planungsverfahren. Rewag zeigt Interesse, doch die Konditionen für Windkraft sind schwierig geworden. 10-H ist ein Hemmschuh, außer die Kommune macht eine eigene Bauleitplanung. Und dann gibt es noch das neue Ausschreibungsverfahren, das für Planer mit großen finanziellen Risiken verbunden ist.Die Rewag besitzt derzeit laut Karl-Wolfgang Brunner 15 Windräder: 2 in Deindorf, 2 in Mähring (im Bau), 5 bei Hof, 3 in Bayreuth und drei in Wiesbaden. Der in Deindorf erzeugte Strom geht rechnerisch gesehen ins allgemeine Netz, technisch versorgt er die Stromkunden im Raum Wernberg-Köblitz.