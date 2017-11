Vermischtes Wernberg-Köblitz

30.11.2017

2075

0 30.11.20172075

Eine Meldung aus Oberbayern wird Gourmets in der Oberpfalz auf den Magen schlagen: Thomas Kellermann verlässt die Burg Wernberg. Damit verliert die Oberpfalz ihren einzigen Zwei-Sterne-Koch.

Wernberg/Köblitz. Klaus-Dieter Graf von Moltke, Inhaber der Egerner Höfe in Rottach-Egern hat diese Woche bekanntgegeben, dass er für seine Dichterstub'n einen Zwei-Sterne-Koch verpflichtet hat. Nach gesicherten Informationen von Oberpfalz-Medien handelt es sich dabei um Thomas Kellermann (47), den Küchenchef der Burg Wernberg. Wie aus Gastro-Kreisen verlautet, wird Kellermann die Oberpfalz Ende Mai 2018 in Richtung Tegernsee verlassen. Er übernimmt den Posten von Michael Fell, der laut Graf von Moltke "keine Lust mehr hat auf Sterne-Niveau zu kochen". Pikant: Kellermann rückt dann auch seinem Vorgänger auf der Burg, Christian Jürgens, auf die Pelle. Jürgens kocht auf der "Überfahrt" am Tegernsee und ist mit drei Michelin-Sternen dekoriert.Thomas Kellermann kocht seit annähernd zehn Jahren auf der Burg. 2011 wurde das "Kastell" mit einem zweiten Michelin-Stern ausgezeichnet, den Kellermann bisher jedes Jahr bestätigen konnte. Den strebt aber auch der ehrgeizige Graf vom Tegernsee an. Deshalb lockte er den gebürtigen Weilheimer Kellermann wohl zurück nach Oberbayern.Ein herber Schlag, sicher auch für die Familie Conrad, die auf Burg Wernberg Spitzenhotellerie und -gastronomie heimisch gemacht hat. Thomas Kellermann hat der Küche einen regionalen Stempel aufgedrückt, verwendet, wo immer möglich, Produkte aus der Oberpfalz. Mit Erfolg: Das Kastell ist derzeit auf ein halbes Jahr komplett ausgebucht.Zusätzlich etablierte der Spitzenkoch eine ganze Reihe von Veranstaltungen auf der Burg: "Sterne der Oberpfalz", die Bacchinale, das Kastell-Fest, Kellermanns Preview, Kellermanns Best of, die Kochklasse und andere mehr.Mit Ehefrau Susanne und den beiden Kindern (9 und 5) wohnt Thomas Kellermann in Weiden. In früheren Gesprächen hat Thomas Kellermann stets betont, wie sehr ihm die Oberpfalz ans Herz gewachsen sei. Die Menschen und die Gegend. So traf man den sympathischen, bodenständigen Starkoch und seine Familie nicht selten beim Zoigl auf dem Schafferhof von Reinhard Fütterer, im Biergarten in Neubau oder in der Trattoria in der Mooslohe. Gerne engagiert sich der Küchenchef auch für soziale Zwecke, kochte beispielsweise unentgeltlich bei einer Benefiz-Veranstaltung des Klinken AG. Auch dem Sport ist der FC-Bayern-Fan Kellermann sehr zugetan. Er hat bereits mehrere Marathons absolviert - auch den Freundschaftsmarathon Weiden-Amberg - und schwingt mit großer Freude das Tennis-Racket.Weder die Familie Conrad noch die Burg Wernberg wollten am Donnerstag zu der Personalie Kellermann eine Stellungnahme abgeben. Ein Vertrag liegt unterschrieben vor, so Graf von Moltke im Münchner "Merkur". Einen Namen kündigte er für Januar an.Kellermann entstammt einer Gastronomenfamilie. Nach der Ausbildung in München ging er 1991 zum Hotel-Restaurant Erbprinz in Ettlingen und 1992 zum Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe in Zweiflingen unter Lothar Eiermann. 1994 wechselte er für sechs Jahre nach München in das Restaurant Tantris unter Hans Haas. Seine erste Position als Küchenchef trat er 2000 im Landhaus Nösse in Sylt an, gefolgt von zwei Berliner Restaurants: 2001 dem Portalis und 2003 dem Vitrum. Hier wurde er mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Seit 2008 war er Küchenchef des Restaurants Kastell im Hotel Burg Wernberg in Wernberg-Köblitz.