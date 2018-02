Kinderkirche in St. Anna

Die Kinder, ihre Mütter und Omas hatten sich wieder Zeit für die Kinder-Kirche der Pfarreiengemeinschaft in der St.-Anna-Kirche genommen. Nach dem ersten Lied wurde die KiKi-Kerze entzündet. Dieses Mal ging es um den heiligen Blasius. Pastoralreferent Maximilian Pravida und sein KiKi-Team hatten einige Gegenstände mitgebracht. Die Kinder sollten die dazugehörigen Berufe erraten. Natürlich war es für die Kinder ein Leichtes zu kombinieren, dass das Brot zum Bäcker, die Kelle zum Maurer und die Spritze zum Arzt gehört. All diese Berufe haben etwas gemeinsam. Sie haben den selben Patron. Der Gedenktag von Blasius wird am 3. Februar gefeiert.

Den Kindern wurde dann die Geschichte des Heiligen mit dem Kind, das die Fischgräte verschluckt hatte, vorgetragen. Weil Bischof Blasius ganz für Gott und die Menschen da war und den Menschen geholfen hat, hat ihn der Papst später heilig gesprochen. Und weil er als Heiliger ganz nah bei Gott ist, darf man den heiligen Blasius um Hilfe bitten - besonders bei Halsweh, Husten, Bauchweh und Zahnschmerzen. Simone Pösl gestaltete den Gottesdienst musikalisch. Zum Schluss erhielten alle den Blasiussegen und einen Teelichthalter in Form eines Fisches.