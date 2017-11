Kirwaverein unterstützt HvO

Vermischtes Wernberg-Köblitz

26.11.2017

Der Kirwaverein Wernberg steht nicht nur für feiern und lustig sein. Den Mitgliedern liegen auch soziale Angelegenheiten in der Marktgemeinde am Herzen. So unterstützt er seit Jahren Einrichtungen, die für den Bürger wertvoll und unverzichtbar sind. In diesem Jahr können sich die "Helfer vor Ort" über eine Spende von 500 Euro freuen. Die "HvO" müssen die anfallenden Kosten für ihren freiwilligen Dienst aus der eigenen Kasse bestreiten. Umso mehr freute sich Michael Sachs über den Betrag, den er nun vom Vorsitzenden des Vereins, Maximilian Geitner, überreicht bekam.