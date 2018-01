Vermischtes Wernberg-Köblitz

12.01.2018

Die Krieger- und Soldatenkameradschaft Wernberg ist das ganze Jahr über in der Marktgemeinde präsent. Außerdem engagiert sich der Traditionsverein für die Pflege der Kriegsgräber. Dieser Einsatz wird mit "Gold" entsprechend honoriert.

Bei der SKK Wernberg ist es schon zur Tradition geworden, die Jahreshauptversammlung im Gasthaus "Zehentbartl" mit einem Neujahrsempfang zu beginnen, zu dem auch Vertreter der Marktgemeinde eingeladen sind. Dritter Bürgermeister Georg Schlögl blickte in seiner Neujahrsansprache hinter die Kulissen und beleuchtete die verschiedenen Aktivitäten in der Kommune. Dabei dankte er den vielen Ehrenamtlichen, die erst durch ihren freiwilligen Dienst das Gelingen einer Gemeinschaft ermöglichen. Zweiter Bürgermeister Alexander Werner hob die Bemühungen des Vereins hervor, die er für die Pflege des Kriegerdenkmals und die Gestaltung des Volkstrauertages aufwendet.In seinem Rechenschaftsbericht erinnerte Vorsitzender Willi Eimer an die vielen Ereignisse des vergangenen Jahres. Trotz dreier Sterbefälle konnte die Mitgliederzahl von 108 stabil gehalten werden. Besondere Höhepunkte des Vereinsjahres waren die Reise nach Schlesien im Mai und der Besuch der Buchberghütte. Auch das Hammelfest im Moisterhof und die Weihnachtsfeier dienten der Kameradschaftspflege und waren gut besucht. Dieses Jahr plant der Verein eine Dreitagesfahrt vom 24. bis 26. August nach Freistadt in Oberösterreich. Die Anmeldung ist ab sofort beim Vorsitzenden möglich.Die Grüße des Kreisverbandes überbrachte Kreisvorsitzender Richard Österer. Er bat die Kameradschaft, sich bei anstehenden Ehrungen an den vorgeschriebenen Ablauf zu halten. Es hat sich die Unsitte eingeschlichen, dass Urkunden aus dem Internet heruntergeladen und diese ohne offizielle Bestätigung an die Mitglieder verteilt werden. "Dies ist Urkundenfälschung", mahnte der Kreisvorsitzende.Seit Jahren ist die SKK Wernberg sehr aktiv bei der alljährlichen Kriegsgräbersammlung. Auch dieses Jahr konnte wieder die stolze Summe von 3736 Euro an den Landesverband überwiesen werden. Dieser Einsatz fand jetzt von hoher Stelle Anerkennung. Thomas Mergans, Hans Singer und Alois Wastl wurden vom Landesverband mit einer Ehrenurkunde und der Verdienstspange in Gold geehrt. Die Auszeichnung übergab Kreisvorsitzender Richard Österer.Zum Ende der Versammlung stand die Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder an. Seit 40 Jahren gehören Franz Egl und Josef Werner der Kameradschaft an, 25 Jahre Johann Farchmin und Hans-Michael Fiedler, 20 Jahre Franz Egl jun. Helmut Simon und Alfons Weber, 10 Jahre Claudia Meiler, Christian Meiler, Bernd Theile, Inge Schlosser und Angela Schwarz.