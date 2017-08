Vermischtes Wernberg-Köblitz

18.08.2017

5

0 18.08.2017

Zehn Jahre und kein bisschen müde: Zum Jubiläum überrascht LaBrassBanda mit dem neuen Album "Around The World". Die weltweit gefeierte Band brachte damit die ausverkaufte Münchner Olympiahalle zum Kochen. Jetzt ist LaBrassBanda auf Bayerntour. Der Wernberger Kirwaverein konnte die Band für einen Auftritt bei der Kirwa gewinnen. Am Sonntag, 10. September, geht ab 20 Uhr im Festzelt die Post ab.

2007 waren sie ein klassischer Geheimtipp. Ein paar Eingeweihte raunten sich im oberbayerischen Chiemgau den Namen LaBrassBanda zu. Sie schwärmten von dieser unglaublichen Band, die bayerische Volksmusik mit Ska-Punk, Techno, Reggae und Brass mixen würde. In zehn Jahren LaBrassBanda ist viel passiert, eine Tour mit alten NSU-Mopeds und einem Traktor durch Österreich während der Fußball-EM 2008, Konzerte in Russland, Simbabwe und England genauso wie im legendären "Whisky A GoGo" in Los Angeles. Was soll nach zehn Jahren LaBrassBanda noch kommen? So einiges! Zum Bandjubiläum gibt es eine 70 Shows umfassende Welt-Tournee inklusive der Stopps in so manchem Bierzelt.Für den Auftritt in Wernberg-Köblitz verlost unsere Redaktion drei Mal zwei Karten. Wer sie gewinnen will, schickt bis Dienstag, 22. August, eine E-Mail (Adresse nicht vergessen) mit dem Stichwort LaBrassBanda an nabgewinn@oberpfalzmedien. de. Karten gibt es beim NT-Ticket-Service und den bekannten Vorverkaufsstellen.