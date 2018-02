Lastzugfahrer erleidet auf der Autobahn Schwächeanfall am Steuer

12.02.2018

Ein Lastzugfahrer erlitt am Rosenmontag, kurz nach 7 Uhr, auf der Autobahn A 6, am Steuer seines Brummis beim Parkplatz Wittschauer Höhe offenbar einen Schwächeanfall und knallte in die Mittelleitplanke.

Der LKW-Fahrer war zu diesem Zeitpunkt auf der Autobahn in Richtung Nürnberg unterwegs. Ihm gelang es jedoch noch sein Gefährt bis zur Ausfahrt Wernberg-Ost zu steuern und dort auf der Kontrollspur anzuhalten, ohne Schaden für weitere Verkehrsteilnehmer anzurichten.An dieser Stelle trafen ihn kurze Zeit später auch ein BRK-Rettungsteam und Notarzt Werner Duschner an, der ihn ärztlich versorgte. Die Feuerwehren aus Vohenstrauß und Leuchtenberg wurden ebenfalls zur Hilfe gerufen und sicherten jedoch nur die Gefahrenstelle ab. Verkehrsbehinderungen gab es keine.